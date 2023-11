The Last of Us Parte I a un OTTIMO prezzo per il Black Friday

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se siete passati alla next-gen con PlayStation 5, non potete assolutamente perdevi l'immortale classico The Last of Us Parte I, proposto ad un ottimo prezzo da Amazon.

The Last of Us Parte I, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last of Us Parte I è un titolo che non ha certamente bisogno di presentazioni; si tratta del remake dell'immortale titolo Naughty Dog, proposto qui nella sua versione definitiva grazie alle potenzialità offerte da PlayStation 5.

Giustamente considerato come uno dei migliori videogiochi dello scorso decennio, recuperare adesso The Last of Us Parte I vi consentirà di farvi trovare pronti per l'arrivo della versione PlayStation 5 del sequel, anch'esso acclamato da pubblico e critica.

Considerando il prezzo davvero ridotto, l'acquisto è consigliato a tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di giocare questa pietra miliare del videogioco, proposta qui nella sua forma più smagliante.

Vi invitiamo anche a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

