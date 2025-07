Successo anche a me ad inizio mese, infatti non riuscivo a capire il motivo visto che ho perso circa 400 avatar comprati tra PS3, PS4 e PS Vita. Ho contattato subito l'assistenza per chiedere informazioni in merito, mi hanno detto che PS5 non supporta più gli avatar di PS3, PS4 e PS Vita con l'ultimo aggiornamento del software, perché PS5 utilizza un nuovo sistema di avatar unificato legato alle impostazioni del proprio profilo, non un download manuale come accadeva sulle vecchie console. Hanno concluso la risposta dicendo che, tecnicamente non ho perso i miei acquisti visto che ci sono ancora nella cronologia degli acquisti, ma non posso più usarli su PS5, a meno che non sia su una PS3/PS4/PS Vita o se Sony ripristina il supporto per la PS5, inoltre può essere che alcuni avatar comprati con licenza sono stati ritirati dal sistema, questo è ciò che mi hanno detto. Spero in un ripristino futuro ma lo vedo molto improbabile (o il mio sogno tipo di poter acquistare nuovi avatar sullo store di PS5, ancora più impossibile secondo me), dovrei accendere nuovamente la mia PS3 per verificare se ho ancora tutti i miei avatar almeno sulla vecchia console, probabilmente credo di sì e potrei impostarlo lì e poi tenerlo sulla PS5 visto che è legato all'ID del PSN, però lo trovo troppo macchinoso sinceramente.

