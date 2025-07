Nintendo ha risolto i problemi di funzionamento di oltre venti titoli su Nintendo Switch 2, grazie all'ultimo aggiornamento di sistema rilasciato nelle scorse giornate.

Come già sospettavano in molti, l'aggiornamento ha infatti lavorato fortemente sulla risoluzione dei problemi di compatibilità di numerosi giochi Switch su Switch 2, rendendo finalmente compatibili tanti altri titoli, che includono anche titoli più conosciuti e che forse non ci si aspettava di trovare nella lista dei giochic on problematiche.

La lista dei giochi interessati include produzioni di grande richiamo come Portal 2, Crypt of the NecroDancer e persino Endless Ocean Luminous, sviluppato direttamente dai team interni di Nintendo.

Questi titoli, che in precedenza mostravano malfunzionamenti o incompatibilità sulla nuova console, ora dovrebbero funzionare secondo le specifiche previste sulle nuove console di casa Nintendo (che trovate su Amazon).

L'approccio metodico di Nintendo alla retrocompatibilità dimostra l'impegno dell'azienda nel garantire che la vasta libreria di giochi della prima generazione di Switch possa essere fruita senza interruzioni sulla nuova piattaforma.

La lista completa dei giochi migliorati

L'aggiornamento di luglio 2025 ha interessato una varietà sorprendente di generi e sviluppatori. Accanto ai grandi nomi, sono stati sistemati anche titoli di nicchia come Genso Rogoku no Kaleidoscope e le visual novel della serie Nekopara, segnale che Nintendo non vuole lasciare indietro proprio nessuno.

La presenza di classici arcade come SEGA Ages G-Loc Air Battle e Virtua Racing nella lista evidenzia come i problemi di compatibilità non discriminassero tra produzioni moderne e riedizioni di titoli storici: di seguito vi lasciamo alla lista completa, compilata da Nintendo Everything.

Chronicles of the Wolf

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition

D.C.4 Da Capo 4 Fortunate Departures

Dragon’s Lair Trilogy

Endless Ocean Luminous

Genso Rogoku no Kaleidoscope

Gunbird 2

Harvestella

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World – Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers Plus

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo Noroi no Ibutsu to Madoishi Bokensha-tachi

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Manticore: Galaxy on Fire

Nekopara Vol.1

Nekopara Vol.2

Northgard

Portal 2

Redemption Reapers

Sakuna: Of Rice and Ruin

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited

SEGA Ages G-Loc Air Battle

SEGA Ages Virtua Racing

Sky: Children of the Light

ToHeart

Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku

Warp Shift

Il percorso verso una retrocompatibilità perfetta non è ancora privo di ostacoli: Nintendo ha infatti identificato tre titoli che continuano a presentare problematiche sulla nuova console, ovvero Batman: Arkham Knight, Darkstar One e Welcome to Empyreum.

Questi giochi rimangono temporaneamente incompatibili, anche se l'azienda non esclude che futuri aggiornamenti possano risolvere anche queste situazioni.

Il caso di Batman: Arkham Knight è particolarmente significativo, considerando che si tratta di una produzione AAA di Warner Bros che aveva già affrontato problemi tecnici al momento del suo debutto su altre piattaforme.

La persistenza di difficoltà su Switch 2 potrebbe indicare complessità architetturali specifiche che richiedono interventi più approfonditi rispetto ai titoli già sistemati.

La strategia di comunicazione trasparente adottata da Nintendo, che include sia i successi che le problematiche ancora irrisolte, rappresenta un approccio inedito per l'azienda nipponica, tradizionalmente più riservata riguardo alle difficoltà tecniche.

Questo cambio di rotta potrebbe riflettere una maggiore consapevolezza dell'importanza della retrocompatibilità per i consumatori moderni, abituati ad aspettarsi continuità nelle loro librerie digitali.

E di questo i fan Nintendo non possono che esserne felici: vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori notizie in merito, sperando che presto i problemi di compatibilità rimangano solo un lontano ricordo.