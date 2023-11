The Last of Us - Part II Remastered, cosa cambia rispetto a PS4?

Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio ufficiale di The Last of Us - Part II Remastered ed è lecito domandarsi cosa ci sia di nuovo in questa release su PS5, considerando che il gioco originale aveva già ricevuto una patch per ottimizzarlo sulla nuova console.

Posto che chi possiede già TLOU Part II su PS4 potrà eseguire l'upgrade con una decina di euro, senza il bisogno di comprare il gioco a prezzo pieno, che cosa si porterà a casa, in quella che è un'operazione affine alle precedenti Director's Cut che abbiamo visto, come quelle di Ghost of Tsushima e di Death Stranding?

Vediamo i dettagli ufficiali diffusi da Naughty Dog sul suo sito.

The Last of Us - Parte II Remastered, cosa cambia?

Comparto tecnico

Per quanto riguarda il comparto tecnico del gioco, viene anticipato che ci saranno diverse modalità grafiche:

Modalità Qualità : output in 4K nativi;

: output in 4K nativi; Modalità Performance : output a 1440p upscalati al 4K;

: output a 1440p upscalati al 4K; Possibilità di sblocco del frame rate per le TV che supportano il VRR;

per le TV che supportano il VRR; Risoluzione migliorata delle texture;

delle texture; Migliorata la distanza per il livello di dettaglio ;

; Migliorata la qualità delle ombre ;

; Migliorato il sampling rate delle animazioni.

Feature di PS5

In merito, invece, alle caratteristiche della console, Naughty Dog scrive:

Tempi di caricamento migliorati in virtù del supporto SSD di PS5;

in virtù del supporto SSD di PS5; Pieno supporto a Dualsense, con feedback aptico e grilletti adattivi.

Feature di accessibilità

Sono anche previste nuove opzioni di accessibilità, tra cui:

Inclusione dell' audio descrizione ;

; Integrazione dello Speech to Vibrations, che utilizza il controller DualSense per indicare la parlata e la cadenza di un personaggio.

Nuovi contenuti e modalità

Infine, per quanto concerne l'esperienza di gioco in sé, è stato confermato che avremo:

Una modalità speedrun come quella di The Last of Us - Part I;

come quella di The Last of Us - Part I; La modalità No Return , con un design da survival roguelike in cui i giocatori dovranno affrontare incontri casuali sopravvivendo il più a lungo possibile. È possibile impersonare diversi protagonisti (alcuni per la prima volta), ciascuno con caratteristiche uniche, spaziando tra combattimento e stealth. Il percorso permette di specializzare le abilità del protagonista, di scegliere il tipo di approccio e di competere nelle leaderboard mondiali. Inoltre, sono previste delle boss fight;

, con un design da survival roguelike in cui i giocatori dovranno affrontare incontri casuali sopravvivendo il più a lungo possibile. È possibile impersonare diversi protagonisti (alcuni per la prima volta), ciascuno con caratteristiche uniche, spaziando tra combattimento e stealth. Il percorso permette di specializzare le abilità del protagonista, di scegliere il tipo di approccio e di competere nelle leaderboard mondiali. Inoltre, sono previste delle boss fight; Il Guitar Free Play mode, che permetterà di suonare diversi strumenti per sbizzarrirvi con questo mini-gioco molto apprezzato nel gioco originale;

mode, che permetterà di suonare diversi strumenti per sbizzarrirvi con questo mini-gioco molto apprezzato nel gioco originale; Alcune sequenze originariamente tagliate del gioco , non del tutto completate, sulle quali gli autori forniranno contesto;

, non del tutto completate, sulle quali gli autori forniranno contesto; Skin aggiuntive per Ellie, Abby e per le loro armi.

per Ellie, Abby e per le loro armi. Miglioramenti per la Photo Mode , tra cui l'illuminazione dinamica;

, tra cui l'illuminazione dinamica; Nuovi commenti dietro le quinte da Neil Druckmann, Halley Gross, Troy Baker, Aslhey Johnson e Laura Bailey.

L'uscita di The Last of Us - Parte II Remastered è fissata per il 19 gennaio prossimo. Dal 5 dicembre sarà anche possibile prenotare l'edizione WLF dallo store ufficiale di PlayStation.