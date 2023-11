Leak svela The Last of Us: Parte II Remastered

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, un leak ha confermato The Last of Us - Parte II Remastered, la versione PS5 del canto del cigno della generazione di PS4.

In merito alle modifiche apportate all'opera originale, la descrizione del gioco su PSN, riportata anche su Twitter, parla di diversi miglioramenti grafici, con un output in 4K in Modalità Fedeltà.

Inoltre, i tempi di caricamento sono più brevi per via dell'SSD di PS5, e sarebbe stato integrato anche l'uso completo delle peculiarità di DualSense.

A questo indirizzo, dove è emerso il leak, sono anche presenti le prime immagini.

La parte più curiosa dei dettagli diffusi per il gioco è però quella relativa a una nuova modalità survival roguelike, descritta così:

«Sopravvivi più a lungo che puoi in ogni run, scegli il tuo percorso lungo una serie di incontri casuali. Gioca con una serie di differenti personaggi sbloccabili, alcuni dei quali non sono mai stati giocabili prima nella saga The Last of Us, ciascuno con caratteristiche di gameplay uniche. La varietà delle sfide propone differenti nemici e location memorabili da Part II, che culminano in intense battaglie contro i boss».

Tra le altre caratteristiche, la descrizione parla di tre nuovi scenari proposti nella loro versione «di inizio lavori», che non erano arrivati nel gioco completo.

Inoltre, dovrebbero esserci anche «ore di nuovi commenti degli sviluppatori per scoprire come Part II è nato, passo passo mentre scopri il gioco».

Viene anche citata una modalità speedrun, che sarà disponibile via via che si proseguirà nel gioco, e si fa riferimento al Guitar free play, che dovrebbe avere a che fare con il mini-gioco della chitarra di Ellie.

Infine, si fa riferimento all'accessibilità del gioco, con l'audio descrizione e una feature di Speech to Vibrations, e alla presenza di nuove skin sbloccabili per Ellie, Abby e le loro armi.

Come sempre, rimaniamo ora in attesa di un commento da parte di Naughty Dog in merito a questa rimasterizzazione, per la quale manca decisamente solo l'annuncio ufficiale.

Uscito originariamente nell'ultimo anno di vita di PlayStation 4, The Last of Us - Parte II è stato premiato dalla nostra redazione come gioco della scorsa generazione. Cinque anni dopo gli eventi del gioco originale, vi pone nei panni di Ellie, che sta trovando una nuova quotidianità – prima che un evento la scuota in modo indelebile.

Dopo la release del 2020, il titolo aveva ricevuto una patch migliorativa per la retrocompatibilità su PS5. Rimane quindi da capire in che modo questa operazione differirà rispetto al gioco originale.