The Last of Us - Parte II Remastered svela la WLF Edition

Dopo aver annunciato ufficialmente il suo The Last of Us - Parte II Remastered, Naughty Dog ha anche confermato che i collezionisti potranno mettere le mani su una edizione speciale del gioco, che segue quella che venne lanciata qualche tempo fa per il rifacimento The Last of Us - Parte I.

Si tratta, in questo caso, della WLF Edition, che prende il nome dal gruppo di cui fa parte Abby – deuteragonista dell'opera, ma non anticiperemo altro in questa sede.

Il cofanetto speciale sarà in vendita esclusivamente attraverso lo store ufficiale di PlayStation, con i pre-ordini che saranno aperti dal 5 dicembre prossimo.

Al suo interno sarà possibile trovare:

Copia del gioco;

Steelbook dedicata;

Patch del gruppo WLF;

4 spille;

47 trading card provenienti direttamente dal gioco, di cui 8 olografiche.

Le card contenute sono quelle che, lo ricorderete, era possibile trovare e collezionare durante le sessioni di gameplay nei panni di Ellie (recavano diverse caricature piuttosto divertenti e riuscite), che sono state ora stampate e rese reali.

L'infografica, in merito alla presenza del gioco, parla semplicemente di «steelbook con gioco completo», quindi al momento non è chiaro se il titolo sia incluso su disco o (più probabile), sia invece un codice digitale, in modo che sia riscattabile anche da chi ha una PS5 Digital. Attendiamo più dettagli, prima di esprimerci a questo proposito.

La WLF Edition non ha ancora un prezzo ufficiale, ma sappiamo che sarà disponibile anche in Italia. Sarà possibile prenotarla anche in USA, Regno Unito, Germania, Francia, Benelux, Spagna, Portogallo e Austria.

Il lancio del gioco è atteso per il 19 gennaio 2024 e, come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia dedicata, prevede un piano di upgrade economico ($10) per chi possiede già la sua copia di The Last of Us - Parte II dai tempi di PlayStation 4.