The Last of Us - Parte II Remastered avrà un upgrade economico per chi ha già il gioco

Dal momento in cui ha iniziato a circolare la notizia di The Last of Us - Parte II Remastered, divenuta ufficiale pochi minuti fa, ci siamo tutti domandati se sarà necessario pagare (di nuovo) il prezzo pieno per seguire Ellie nelle sue avventure, com'è accaduto nella proposta di The Last of Us - Parte I.

Per fortuna, apprendiamo direttamente dal comunicato ufficiale di Naughty Dog che non sarà così: chi possiede già il gioco su PS4, infatti, avrà diritto a un piano di upgrade economico, che costerà solamente $10 – presumibilmente, 10 euro dalle nostre parti.

Advertisement

Come leggiamo nella nota diramata dagli sviluppatori:

«Buone notizie per coloro che possiedono già The Last of us - Parte II su PS4! Avrete la possibilità di eseguire l'upgrade alla versione digitale di The Last of Us - Parte II Remastered per $10 al momento del lancio. Avrete anche la possibilità di importare i vostri salvataggi dal gioco originale, direttamente all'interno di Part II Remastered».

Considerando che alcuni di voi potrebbero avere il gioco originale in formato fisico, ma una PS5 Digital – e quindi priva di lettore disco – Naughty Dog ha anche precisato quanto segue:

«L'upgrade dalle copie su disco del gioco su PS4 sono disponibili solo se possedete una PS5 con lettore disco. I possessori di una copia del gioco per PS4 devono inserire il disco nel lettore ogni volta che vogliono scaricare o giocare la versione digitale per PS5».

Il disco, insomma, farà da testimone per il vostro acquisto, avvenuto nella generazione precedente.

Vi ricordiamo che il debutto di The Last of Us - Parte II Remastered è in realtà davvero dietro l'angolo: dopo il leak, è stato confermato che il gioco arriverà su PS5 il 19 gennaio 2024. Potrà contare su una modalità 4K nativa, una che favorisce le performance renderizzando il gioco a 1440p, oltre che su varie aggiunte – come una modalità sopravvivenza con diversi personaggi giocabili.