The Last of Us Part I PC non è morto e si aggiorna ancora

La versione PC di The Last of Us Part I continua a ricevere aggiornamenti, visto che è il momento di una nuova patch.

Il porting del gioco Naughty Dog (che trovate su Amazon in versione PS5) ha sofferto di un lancio pieno di bug e problemi tecnici di sorta.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Ora, dopo un gran numero di update, sembra proprio che i giocatori in possesso di un PC abbiano ricevuto un nuovo update di una certa rilevanza.

Difatti, durante la giornata di oggi Naughty Dog ha annunciato la disponibilità della patch 1.1.1 per la versione PC di The Last of Us Part I.

Stando a quanto reso noto dal changelog ufficiale dell'aggiornamento, gli sviluppatori hanno corretto diversi problemi segnalati dai giocatori nelle ultime settimane.

Più nel dettaglio, sono stati definitivamente risolti crash improvvisi, animazioni imperfette, difetti dell'interfaccia e bug relativi al photo mode.

Se volete consultare l'elenco completo delle modifiche dell'aggiornamento odierno - rigorosamente in lingua inglese - vi basterà cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema, un fan dell'avventura di Ellie e Joel si è cimentato in una replica di una sezione di gioco live action davvero unica nel suo genere.

Ma non solo: nelle scorse settimane qualcuno ha deciso di sostituire il volto dell’originale Joel attraverso una mod di The Last of Us Part I su PC, sostituendolo con quello dell’attore Pedro Pascal.

Infine, avete letto che un'edizione rimasterizzata di The Last of Us Part II potrebbe essere in arrivo, stando a un nuovo indizio rilasciato dal compositore del gioco, Gustavo Santaolalla?