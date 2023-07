The Last of Us Part II Remastered sarebbe in arrivo: lo "svela" il compositore

Naughty Dog potrebbe già essere al lavoro su una rimasterizzazione di The Last of Us Part II, stando agli ultimi commenti rilasciati dal compositore Gustavo Santaolalla.

L'intento sarebbe effettuare un'operazione simile al remake del primo capitolo (lo trovate su Amazon), proponendo non solo un'esperienza in grado di sfruttare pienamente la potenza di PS5, ma aggiungendo anche alcuni piccoli contenuti in più.

Advertisement

Così, proprio poche ore dopo che vi avevamo segnalato come molti fan ritengono Part II ancora migliore di molti giochi PS5, il compositore della serie ha accennato in un'intervista a una nuova versione del gioco in sviluppo, ancora non annunciato ufficialmente da Naughty Dog.

Ricordiamo che Santaolalla ha una piccola comparsa in The Last of Us Part II: è possibile trovarlo a Jackson durante la fase iniziale della storia, impegnato a suonare il suo banjo.

Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni del compositore in un'intervista (via ComicBook), la sua comparsa avrà qualche piccola caratteristica aggiuntiva: Gustavo Santaolalla dice infatti che esiste «una nuova versione del gioco» in cui gli utenti potranno avvicinarsi a lui e fargli richieste per canzoni da suonare, prima di fermarsi e sottolineare di non poter svelare altro al momento.

Chiaramente non possiamo sapere con certezza se si stesse riferendo a un vero e proprio "The Last of Us Part II Remastered" o a una semplice corposa patch di aggiornamento, dato che si è limitato semplicemente a parlare di una nuova versione di gioco.

In ogni caso, potrebbe valere la pena di tenere gli occhi aperti sui prossimi progetti in casa Naughty Dog: continueremo ad aggiornarvi sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo. Per il momento, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Ricordiamo che The Last of Us Part II è stato uno dei progetti più costosi di sempre in casa Sony: un investimento ampiamente ripagato dalla grande qualità del gioco, oltre che dalle vendite complessive, ovviamente.

Un'edizione rimasterizzata servirebbe anche a ingannare l'attesa per l'inizio dei lavori su Part III, le cui riprese potrebbero iniziare già a breve.