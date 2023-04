The Last of Us Part I, come gira su PC? | Recensione

Il lancio di The Last of Us Part I su PC non è andato sicuramente come sperato, visto che la qualità finale del prodotto si è rivelata un bel po’ inferiore alle aspettative.

Come sicuramente saprete, Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco (che trovate su Amazon in versione PS5), visto che l’incarico principale è stato assegnato al team di Iron Galaxy, un nome che i giocatori ricordano per i motivi sbagliati. Difatti, lo studio in questione si è in precedenza occupato del pessimo porting PC di Batman Arkham Knight, così come l’edizione per personal computer di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, sicuramente non perfetta al Day One.

Su SpazioGames abbiamo deciso di prenderci qualche giorno in più prima di pubblicare la recensione (oltre al fatto che il gioco non è stato fornito alle redazioni prima dell’uscita), valutando se Naughty Dog avrebbe o no pubblicato qualche patch atta a migliorare la situazione generale (onde anche evitare di darvi una recensione della parte tecnica che rischiava di essere obsoleta dopo poche ore), che tra bug e performance tecniche pessime (specie su Steam Deck) sembrava non doversi riprendere mai.

A fronte delle aspettative e di tutti i problemi annessi e connessi, scopriamo quindi come se la cavano Joel ed Ellie fuori dall’universo casalingo di PlayStation.

The Last of Us, storia e gameplay

The Last of Us è uno dei giochi più importanti di sempre, specie dal punto di vista dei personaggi e della narrazione, in grado di cambiare per sempre il modo di raccontare storie in un videogioco. Solo nel caso abbiate vissuto in grotta negli ultimi anni vi potrebbe essere sfuggita la coppia Joel ed Ellie, riportati di recente in auge anche nella strepitosa serie TV targata HBO, con Pedro Pascal e Bella Ramsey – in grado di portare sul piccolo schermo tutta la drammaticità del titolo Naughty Dog.

Con The Last of Us Part I, il team di sviluppo americano ha deciso di offrire la “versione definitiva” di un classico immortale – incluso il DLC Left Behind – nonostante le critiche di hater e soliti noti.

La storia, anche in questa versione PC, è la stessa che abbiamo imparato a conoscere fin troppo bene: a distanza di anni dall’inizio di una pandemia che ha trasformato per sempre il mondo, un sopravvissuto di nome Joel viene assoldato per fare uscire una ragazza quattordicenne di nome Ellie da una zona di quarantena dalla quale sembra impossibile fuggire.

L’uomo, apparentemente privo di valori e sentimenti, ha visto morire tempo addietro la sua amata figlia Sarah, un evento da cui non si è mai veramente ripreso. La vicinanza con Ellie e il rapporto che legherà i due trasformerà la missione di scorta un in una lotta per la sopravvivenza.

Così come la trama, anche a livello di gioco giocato l’edizione PC del titolo è pressoché identica alla controparte PlayStation: il gameplay ci metterà nei panni dei due personaggi, alternandoli nella varie fasi della narrazione, pronti a sfuggire a nugoli di nemici umani e non all’interno di scenari post-apocalittici ancora oggi decisamente affascinanti dal punto di vista estetico.

TLOU Part I ci permetterà di usare un approccio stealth o combattimenti a viso aperto, cercando in giro ripari e munizioni, per poi dedicarci anche alla risoluzione di piccoli enigmi ambientali. Nulla di più, nulla di meno.

Dal punto di vista tecnico

Parlando della grafica e delle performance generali del gioco, iniziano ovviamente a emergere i problemi di cui si è discusso nelle settimane post-lancio.

Per quanto ci riguarda abbiamo provato il gioco su un Lenovo Legion Slim 7i, forte di un processore Intel i7-12700H e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, che insieme sono in grado di fare girare un gran numero di titoli a una potenza tutto sommato considerevole.

Di suo, The Last of Us Part I si è posto da subito come un rifacimento, anche tecnico, del titolo pubblicato originariamente su PlayStation 3 nel 2013 e rimasterizzato l’anno successivo per PlayStation 4, offrendo un’esperienza visivamente rinnovata quasi completamente (del resto, ve lo abbiamo spiegato a chiare lettere anche nella recensione della versione PS5 del gioco).

Al day-one, su PC il gioco è stato rilasciato in uno stato letteralmente disastroso, sebbene al momento in cui scriviamo le varie patch rilasciate abbiano in qualche modo attenuato le criticità di un porting – che, lo ripetiamo senza problemi né giri di parole, è stato immesso sul mercato in condizioni francamente inaccettabili.

Vero anche che di base il gioco richiede schede video di alto livello e almeno 16 GB di RAM, con un impiego di memoria – specie sul fronte della risoluzione e dei preset – realmente elevato, come del resto sapevamo anche dopo aver visto i requisiti minimi e raccomandati che vi riportiamo poco sotto.

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 (Versione 1909 o più recente) Processore: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon RX 470 (4 GB), AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) Memoria: 100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD Raccomandato



CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 (Version 1909 o più recente) Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-8700 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB) Memoria: 100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD Raccomandato



Nel caso non foste in grado di “scendere a patti”, aspettatevi quindi cali di frame rate nelle situazioni più concitate, ma anche blocchi piuttosto frequenti. Visto e considerato che le prestazioni del gioco su console PS5 – simili a quelle a un’impostazione Ultra su PC – sono assolutamente soddisfacenti e prive di problemi, vien da sé che l’edizione PC sia stata ottimizzata nel peggiore dei modi.

Anche a livello di extra degni di nota rispetto all’edizione per console PlayStation 5 uscita lo scorso anno, la versione PC di The Last of Us Part I offre solo due t-shirt gratuite da fare indossare al personaggio di Ellie (dedicate rispettivamente a Left 4 Dead e Portal), davvero poca roba per chi sperava in modalità aggiuntive o simili.

Tutto da buttare, quindi? No, perché alla fine della fiera – anche in questa versione per PC piena di problemi – TLOU è sempre e comunque il capolavoro che abbiamo imparato a conoscere bene su piattaforme Sony, con tutto il suo carico emozionale e di giocabilità in grado di renderlo uno dei videogiochi più importanti di tutti i tempi.

Se Iron Galaxy avesse rispettato le qualità alla base dell’eccellente remake di un gioco seminale, avrebbe dato modo ai giocatori di godere di un’esperienza priva di magagne, rispettosa del talento di Naughty Dog. Fortuna vuole che, al di sotto della scorza nera, The Last of Us su PC resta sempre e comunque un’avventura ricca di momenti indimenticabili che, nel caso non foste stati in grado di giocarci su console PlayStation, dovete assolutamente vivere al più presto.

Vero anche che, finché la conversione non risolverà una volte per tutte i tanti – troppi – problemi legati all’ottimizzazione generale, rischiate di goderne solo a metà, costretti a scendere a dei compromessi che un gioco come The Last of Us non meriterebbe a priori. Il nostro consiglio, quindi, è quello di aspettare che il gioco sia reso del tutto funzionale e gestibile dai vostri computer (anche di media potenza), com’è giusto che sia per un capolavoro di tale portata.