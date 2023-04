The Last of Us ambientato in un supermercato è davvero epico

La versione PC di The Last of Us Part I è ancora piena di problemi, ma a quanto pare i fan si stanno nel mentre divertendo con alcune parodie realmente sorprendenti.

Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco (che trovate su Amazon in versione PS), considerando che l’incarico è toccato al ben poco abile team di Iron Galaxy.

Ora, in attesa delle prossime patch ufficiali, a quanto pare i fan stanno ingannando l’attesa con una vera e propria parodia del gioco ambientata in un supermercato (sì, avete capito bene).

Via Reddit, un appassionato particolarmente sfegato ha messo da parte qualsiasi tipo di vergogna e si è cimentato in una replica di una sezione di gioco live action davvero molto… originale.

Il bravissimo UsernameLaugh ha infatti postato un video in cui lo vediamo – negli ipotetici panni di Joel – esplorare un supermarket pieno di persone ignare.

La particolarità sta nel fatto che il fan, zaino in spalla, compie ogni tipo di azione esattamente come farebbe il protagonista del capolavoro Naughty Dog, per un risultato finale davvero esilarante.

Poco sotto, la divertente clip pubblicata online in queste ore.

Curioso come, alla fine del filmato, il giocatore metta mano a una scatola di cereali della serie TV di The Last of Us, quasi “un omaggio nell’omaggio”.

Parlando del vero show HBO, Melanie Lynskey ha lasciato intendere che le farebbe piacere poter vestire nuovamente i panni di Kathleen in uno spin-off di The Last of Us.

Ma non solo: qualcuno ha deciso di sostituire il volto dell’originale Joel attraverso una mod di TLOU su PC, sostituendolo con quello di Pedro Pascal.

Nel frattempo, poche ore fa Naughty Dog ha rilasciato un nuovo aggiornamento per The Last of Us Part I su PC, che purtroppo non è ancora riuscito a risolvere tutti limiti del titolo.