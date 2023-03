La seconda patch per The Last of Us Part I PC è disponibile: ecco cosa cambia

La versione PC di The Last of Us Part I ha avuto un lancio davvero molto problematico, visto che la qualità finale del prodotto si è rivelata inferiore alle aspettative.

Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco PS5 (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), visto che ha lasciato l’incarico principale al team di Iron Galaxy.

Una pessima ottimizzazione e vari crash segnalati dai giocatori sono i problemi riscontrati, sebbene a quanto pare è ora il momento di parlate di una seconda patch correttiva.

Solo ieri, infatti, ci è stato permesso di scaricare un primo update di piccole dimensioni, il quale purtroppo non risolveva i gravi problemi del gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, Naughty Dog ha appena rilasciato la seconda patch per la versione PC di The Last of Us Part I. Secondo le note di rilascio, l’aggiornamento del 30 marzo risolve alcuni bug e apporta correzioni che migliorano la memoria, le prestazioni e altro ancora.

A quanto pare, questo hotfix cerca di migliorare la stabilità riducendo gli arresti anomali. In altre parole, non risolve i problemi di stuttering del mouse. La buona notizia è che Naughty Dog si sta occupando attivamente di quest’ultima cosa, quindi si spera che li risolva con una prossima patch.

In ogni caso, questo nuovo hotfix diminuirà la dimensione della cache di PSO per ridurre i requisiti di memoria e minimizzare i crash da Out of Memory. E, come forse saprete, questi arresti anomali sono legati alla RAM e non alla VRAM.

Questo sarà vantaggioso per chi ha una GPU con 8 GB di VRAM. Come sempre, Steam scaricherà questa patch al prossimo avvio del client.

In attesa di ulteriori novità sui prossimi e corposi aggiornamenti promessi da Naughty Dog, vi consigliamo di iniziare a tenere d’occhio i requisiti consigliati.

Ma non solo: un nuovo meme è nato dal lancio decisamente problematico di The Last of Us su PC, e riguarda il personaggio di Joel su Steam Deck.