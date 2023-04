The Last of Us, ora potete giocare al gioco “ispirato alla serie TV”

La versione PC di The Last of Us Part I è ancora piena di problemi, ma a quanto pare alcuni modder non hanno perso tempo a renderla quantomeno più interessante.

Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco (che trovate su Amazon in versione PS), considerando che l’incarico principale è toccato al team di Iron Galaxy.

Se nelle scorse ore alcuni fan a mettere una “pezza” al gioco, tentando di migliorarlo dove possibile, è ora il turno di una mod realmente sorprendente.

Difatti, come accaduto alcune settimane fa anche con Ellie/Bella Ramsey, una mod sostituisce il volto base di Joel con quello dell’attore Pedro Pascal.

Come riportato anche da PC Games N, qualcuno ha deciso di sostituire il volto barbuto e ingrigito dell’originale Joel attraverso una nuova mod di The Last of Us.

Creata da “Speclizer”, in collaborazione con il team di modding di Alpha Studios, la mod prende un’immagine estremamente dettagliata del volto di Pedro Pascal e la applica al viso di Joel, dando vita a una bizzarra fan fiction ibrida tra il videogioco e la serie.

A volte il risultato è un po’ “strano”, mentre talvolta il volto di Pedro sembra adattarsi perfettamente al resto del gioco. Se vi va potete mettere mano alla mod da questo indirizzo.

Non a caso, il gioco su PC è ormai diventato un vero e proprio meme vivente, anche se non è esattamente il modo migliore di mostrarsi al grande pubblico.

Del resto, Steam avrebbe deciso di rimborsare tutti i fan della Part I, anche dopo aver superato le prime due ore di gioco.

Nel frattempo, proprio poche ore fa Naughty Dog ha rilasciato un nuovo aggiornamento per The Last of Us Part I PC, ma che non è ancora riuscito a risolvere tutti limiti del titolo.