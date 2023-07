The Last of Us HBO fa la storia con 24 nomination agli Emmy

The Last of Us, la serie TV di HBO tratta dal videogioco di Naughty Dog, si prepara ad affrontare la serata degli Emmy e lo fa con un record già assodato.

La serie, che sta arrivando in formato home video tramite Amazon, ha saputo riproporre in maniera ottimale tutti i momenti più intensi dell'avventura videoludica.

Merito anche delle performance degli attori scelti per mettere in scena gli amati personaggi del videogioco, tra cui Pedro Pascal per Joel che, curiosamente, non fu la prima scelta della produzione.

E mentre HBO si prepara alla Stagione 2, con tutto quello che ne consegue a livello di trama, lo show è stato candidato agli Emmy in tantissime categorie.

The Last of Us ha già fatto la storia per essere la prima serie TV live-action tratta da un videogioco ad arrivare alle selezioni degli Emmy, essendo anche in lizza per la vittoria in 24 categorie.

La prima serie tratta dai videogiochi ad arrivare agli Emmy è stata Arcane, lo show animato di Netflix di cui aspettiamo con ansia la seconda stagione.

Come riporta Variety, la cerimonia che celebra le migliori serie annovera la produzione HBO tra gli show più nominati.

Nella lista dei 10 show più nominati, che trovate qui sotto con le nomination, The Last of Us si accompagna a produzioni di altissimo livello:

Succession– 27 The Last Of Us–24 The White Lotus–23 Ted Lasso–21 The Marvelous Mrs. Maisel–14 The Bear–13 BEEF–13 Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story–13 Wednesday–12 Barry–11

Tra le nomination di The Last of Us ci sono quelle come migliore serie drammatica, mentre tra gli attori nominati ci sono Pedro Pascal e Bella Ramsey, ma anche Murray Bartlett, Lamar Johnson, Nick Offerman e Keivonn Montreal Woodard.

Un grandissimo merito a Craig Mazin, produttore dello show, che per altro di recente ha lasciato la guida di un'altra produzione cinematografica ispirata ai videogiochi.

Per quanto riguarda la saga videoludica, invece, alcuni sostengono che le riprese per The Last of Us Part III siano già iniziate.