Il film di Borderlands è nei guai: Craig Mazin di The Last of Us dice addio

Sembra proprio che il film di Borderlands non se la stia passando bene, dopo essere entrato in quella che pare essere una "production hell", un blocco da cui l'adattamento videoludico potrebbe non essere in grado di uscire facilmente.

Il primo campanello d'allarme era arrivato già a inizio anno, quando venne annunciato il cambio di regista: al posto di Eli Roth è arrivato l'altrettanto esperto Tim Miller.

Advertisement

Adesso però, come segnalato da Kotaku, è arrivato un altro duro colpo per la pellicola di Lionsgate: anche Craig Mazin ha deciso di dire ufficialmente addio al progetto, chiedendo addirittura che il suo nome non venga incluso da nessuna parte nel film.

Un nome che rappresentava un'assoluta garanzia per l'ottima qualità del progetto, dopo i suoi eccellenti lavori con Chernobyl e, in ambito videoludico, con la recentissima serie di The Last of Us.

L'ultimo aggiornamento dal film di Borderlands (trovate il terzo capitolo su Amazon) risale ormai allo scorso 2021, quando venne annunciata la fine delle riprese: siamo nel 2023 e, ancora oggi, non abbiamo alcuna novità sulla produzione del film o su un'eventuale data d'uscita.

Un'assenza di informazioni che unita all'addio di Mazin e alla sua richiesta non può che far preoccupare i fan su quella che potrebbe essere la qualità dell'adattamento cinematografico, che sembrava voler essere abbastanza fedele al videogioco di Gearbox.

Al momento gli unici sceneggiatori con il relativo credit presenti nella pagina ufficiale, consultabile al seguente indirizzo, sono Eli Roth e Joe Crombie, uno pseudonimo dello stesso Craig Mazin: una pratica utilizzata quando l'autore originale non vuole che il suo nome venga associato al progetto.

In altre parole, non sembra che Craig Mazin sia rimasto soddisfatto di come stia venendo fuori il film di Borderlands. E di sicuro il fatto che sia un adattamento da un videogioco ha ben poca importanza, dato l'eccellente lavoro svolto su The Last of Us.

Insomma, le novità non sembrano affatto promettenti allo stato attuale, ma vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori informazioni al riguardo.