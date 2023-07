The Last of Us Part III, le riprese potrebbero già iniziare a breve

Nonostante i consueti messaggi criptici e smentite di rito arrivate negli scorsi mesi, il prossimo gioco di Naughty Dog alla fine potrebbe davvero essere The Last of Us Part III.

Nelle ultime ore sono infatti emerse nuove indiscrezioni da insider già rivelatisi affidabili in passato, che suggeriscono come la produzione del sequel di Part II (lo trovate su Amazon) potrebbe iniziare già nel 2023.

Come riportato da Dexerto, l'insider DanielRPK segnala che Naughty Dog sarebbe alla ricerca di doppiatori per un cast "diverso", che includerebbe 5 nuovi personaggi principali.

L'insider ci segnala che parte della trama narrerà di un gruppo impegnato a sopravvivere nelle periferie di una città post-apocalittica, con una casa vittoriana che fungerà da loro base operativa.

Questo però non significa che non ci sarà alcuno spazio per Ellie, anzi: secondo l'insider ViewerAnon, l'amatissima protagonista della saga ricoprirà un ruolo che sarà «importante almeno come in The Last of Us Part II».

Ciò suggerirebbe che The Last of Us Part III possa seguire lo stesso esempio del secondo capitolo, facendoci controllare potenzialmente protagonisti diversi in base alle vicende narrate.

Entrambi gli insider sono solitamente più noti per i loro leak in ambito televisivo e cinematografico rispetto a quelli videoludici, ma già in passato hanno dato dimostrazione di essere particolarmente affidabili: stando a quanto riferito, le riprese sarebbero programmate già entro la fine dell'anno.

Ciò suggerirebbe che The Last of Us Part III sarebbe effettivamente entrato in pre-produzione: ovviamente, in assenza di alcuna conferma o comunicato ufficiale, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Se le indiscrezioni fossero confermate, possiamo solo immaginare quanto possa costare la produzione: un documento mal censurato ha infatti svelato le cifre mostruose per lo sviluppo di Part II.

Una piccola anticipazione era arrivata addirittura dallo stesso Neil Druckmann: in occasione del compleanno della serie aveva infatti confermato l'arrivo di nuovi capitoli.

Nel frattempo, i fan continuano a confermare il loro apprezzamento per il primo capitolo della saga, recentemente scelto addirittura come miglior gioco di sempre in un sondaggio.