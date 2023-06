The Last of Us, Pedro Pascal non fu la prima scelta per Joel

The Last of Us l'amatissimo adattamento di HBO del capolavoro di Naughty Dog, ha rischiato di non consacrare ulteriormente Pedro Pascal come poi è effettivamente successo.

La serie, che sta arrivando in formato home video tramite Amazon, ha saputo riproporre in maniera ottimale tutti i momenti più intensi dell'avventura videoludica.

Advertisement

Oltre che i personaggi che i fan hanno tanto amato, con Joel che è stato protagonista anche di un momento inedito che ha colpito il pubblico.

E se Troy Baker, il Joel originale, avrebbe voluto un altro attore per il personaggio in TV, ora viene fuori che una star di Hollywood era stata coinvolta per un attimo nella conversazione.

Come riporta IGN US, per altro, si tratta niente meno che un attore da premio Oscar: Matthew McConaughey.

L'attore è stato a lungo al centro di rumor per il The Last of Us di HBO e Craig Mazin, lo showrunner, ha confermato che effettivamente avevano un minimo di fondamento.

Nel corso di un'intervista, Craig Mazin ha rivelato che McConaughey era effettivamente in lizza per il ruolo di Joel.

«In realtà non ho mai parlato con Mahershala. Ho parlato con Matthew. Non direi che fosse una cosa seria, era più che altro, "Ehi, ecco qualcosa di cui possiamo parlare."», ha spiegato Mazin.

Lo showrunner spiega anche che la produzione era stata rimbalzata all'inizio da Pedro Pascal, che non era disponibile.

Poi, una volta liberatosi, l'attore ha colpito immediatamente Mazin, che ha definito la sua audizione tramite Zoom come "lo Zoom più meraviglioso che abbia mai avuto".

«Sono sicuro che c'è un universo diverso in cui c'è un altro attore», approfondisce Mazin: «E guarda, Matthew McConaughey è un attore straordinario. Sono sicuro che sarebbe stato fantastico, ma sarebbe stato diverso.»

Sempre nello stesso mondo alternativo, Pedro Pascal sarebbe un ottimo Big Boss in un film di Metal Gear Solid, tra l'altro.

Per quanto riguarda la seconda stagione, invece, c'è una brutta notizia per Abby.