The Last of Us Stagione 2 e il destino di Joel: «Forse lo faranno, forse non lo faranno»

In attesa di The Last of Us Stagione 2 si sono moltiplicate le voci e le indiscrezioni su ciò che mostrerà la nuova serie, incluso il destino di Joel.

La prossima stagione dello show HBO dovrebbe infatti basarsi sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), e che forse saranno divisi in più parti.

Vero anche che la produzione della seconda stagione di The Last of Us inizialmente prevista per il 2025 sarebbe stata messa in "pausa" per via dello sciopero degli sceneggiatori.

Ora, dopo che Craig Mazin ha fornito un aggiornamento sulla situazione relativa al casting Abby, Pedro Pascal (Joel) ha deciso di parlare di ciò che riguarda il suo personaggio.

Attenzione: da ora seguono spoiler molto importanti sui personaggi. Proseguite a vostro rischio.

Pascal è conscio del destino del suo personaggio nella Part II, il quale viene ucciso da Abby con una mazza da golf in una sequenza particolarmente cruda.

Tuttavia, l'attore non sa ancora come e se il tutto verrà affrontato nella seconda stagione (via ComicBook): «Penso che con la Part II si abbia più margine di manovra. [...] Ho capito che sarà un’esperienza immersiva diversa.»

E ancora: «Anche se ci sono cose che devono accadere affinché la narrazione centrale abbia luogo, sembra che sia un po’ più aperta. Questo significa che non so come lo faranno. Forse lo faranno, forse non lo faranno.»

Dopotutto, gli autori hanno già garantito non solo una maggiore brutalità per la Stagione 2, ma anche molti più infetti rispetto alla prima season dello show HBO.

Restando in tema, Craig Mazin ha anche smentito una teoria su Abby diventata virale, ossia che il personaggio è presente nel finale della prima stagione di The Last of Us.

Infine, sapevate che Pascal non era la prima scelta per il ruolo di Joel, ruolo che stava per andare a un altro attore di peso?