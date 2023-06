The Last of Us è stato votato come il più grande gioco di tutti i tempi

Solo alcuni giorni fa, The Last of Us ha festeggiato il suo decimo anniversario, consacrandosi ancora una volta come un titolo importantissimo e ancora oggi molto amato.

Dopo l'uscita della Part I (che trovate su Amazon) i fan hanno nuovamente apprezzato la prima avventura di Joel ed Ellie.

Nonostante alcuni giocatori siano rimasti un po' delusi dal fatto che Naughty Dog abbia festeggiato il decennale solo condividendo le foto dei fan, è anche vero che le novità in futuro non mancheranno.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un sondaggio condotto da Empire ha chiesto ai lettori di votare i 100 giochi più belli di tutti i tempi.

Il vincitore? The Last of Us. La storia, l'impatto e i personaggi del gioco sono stati tutti elogiati e ritenuti degni di ottenere la prima posizione assoluta.

In ordine decrescente, il resto della Top 10 è composto invece da altri giochi di spessore come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Elden Ring, Tetris, Super Mario 64, Final Fantasy VII, BioShock, Grand Theft Auto V, Pokémon Rosso/Blu/Giallo e Minecraft.

Ma non solo: Bloodborne si è classificato al 27° posto, Uncharted 2: Among Thieves al 29° e Red Dead Redemption 2 al 30°. God of War si è invece classificato al 38° posto, Horizon Zero Dawn al 55° e Super Mario Odyssey al 64°. È possibile consultare l'elenco completo a questo indirizzo.

Restando in tema, Naughty Dog e Iron Galaxy hanno annunciato da poco il rilascio dell'aggiornamento 1.1 per The Last of Us Part I su PC e Steam Deck, un update decisamente importante e ricco di novità di rilievo.

Ma non solo: alcuni giorni fa è stata anche annunciata un'agghiacciante esperienza horror dedicata proprio a The Last of Us nella vita reale, prevista il prossimo autunno.