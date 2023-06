The Last of Us, presto potrete seguire le orme di Joel ed Ellie nella realtà

Pochi giorni fa, The Last of Us ha festeggiato il suo decimo anniversario, sebbene ora è il turno di una novità realmente particolare.

Dopo l'uscita della Part I (che trovate su Amazon) i fan chiedono a gran voce un nuovo capitolo, senza purtroppo vedere il proprio desiderio esaudirsi.

I giocatori sono rimasti un po' delusi dal fatto che Naughty Dog ha festeggiato il decennale condividendo le foto dei fan in cui gli sviluppatori hanno ricordato le loro esperienze.

È stato tutto molto bello, come sottolineato dallo stesso Neil Druckmann, ma i fan speravano in un annuncio di The Last of Us Part III.

Ora, come riportato da GamingBible, è stata annunciata un'agghiacciante esperienza horror di The Last of Us nella vita reale.

Gli Universal Studios hanno collaborato con PlayStation e Naughty Dog per creare una nuova esperienza nell'ambito dell'evento Halloween Horror Nights di quest'anno.

Se amate spaventarvi in labirinti oscuri e raccapriccianti, questa esperienza farà al caso vostro, poiché promette di includere Infetti, Clicker e altre mostruosità, mentre attraversate luoghi iconici del gioco.

Gli ospiti del parco a tema potranno quindi "seguire le orme" di Joel ed Ellie, tanto che le location replicate nell'esperienza includono l'Hotel Grand e la Zona di quarantena di Boston.

Druckmann ha dichiarato a IGN US: «In quanto fan sfegatati - e assidui frequentatori - di Halloween Horror Nights, siamo onorati che The Last of Us sia stato incluso nel programma di quest'anno. Per noi di Naughty Dog è stata un'emozione incredibile collaborare con Universal, portando in vita il mondo del gioco, concentrandoci anche sui più piccoli dettagli che i nostri fan conoscono così bene».

L'esperienza è apparentemente basata sul videogioco, più che sulla serie televisiva, e si svolgerà dal 1° settembre al 31 ottobre presso gli Universal Studios Hollywood e Universal Orlando. I biglietti sono già disponibili e ulteriori dettagli sono previsti a breve.

Restando in tema, Naughty Dog e Iron Galaxy hanno annunciato da poco il rilascio dell'aggiornamento 1.1 per The Last of Us Part I su PC e Steam Deck.