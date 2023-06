The Last of Us compie 10 anni, ed è sempre un capolavoro

Naughty Dog e Neil Druckmann sono attualmente al lavoro su diversi progetti non ancora annunciati, ma oggi - 14 giugno 2023, il primo e indimenticabile The Last of Us compie ben 10 anni.

Dopo il successo della Part II (la trovate a prezzo davvero basso su Amazon) e la Part I i giocatori hanno consacrato una delle saghe più importanti di sempre.

Se il futuro dei Naughty Dog sembra roseo, festeggiare il decimo anniversario del primo The Last of Us è un traguardo sicuramente molto importante.

Dopo che gli sviluppatori hanno da poco deciso di rilasciare un messaggio per tranquillizzare la community sui loro prossimi progetti, il canale di PlayStation UK ha ricordato ai fan che TLOU (uscito originariamente su console PS3) ha compiuto dieci anni, oggi.

«Buon 10imo anniversario di The Last of Us! Dieci anni fa il gioco usciva su PS3, e il tempo si è fermato per Joel...», si legge nel post social, con una breve clip che mostra la povera Sarah regalare un orologio al padre per il suo compleanno, un orologio destinato a diventare più importante di quanto l'uomo possa mai immaginare.

Al momento non sappiamo se e quanto la saga di The Last of Us tornerà con il terzo capitolo ufficiale, chiesto a gran voce da un numero davvero enorme di fan.

Naughty Dog starebbe sviluppando da tempo questo gioco multiplayer standalone dedicato a TLOU, che a quanto pare includerà una storia propria e un nuovo cast di personaggi.

Druckmann ha però anche dichiarato diverse settimane fa che la compagnia non ha problemi a lasciarsi alle spalle la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.

Questo, nonostante il lancio di The Last of Us Part I su PC non sia stato propriamente dei migliori, sebbene le varie patch rilasciate nel corso dei mesi abbiano sicuramente aggiustato la situazione.