The Last of Us Part I è ora giocabile davvero in portabilità

Nel corso delle settimane, Naughty Dog e Iron Galaxy hanno rilasciato numerosi update per The Last of Us Part I su PC, proseguendo il lavoro di ottimizzazione dopo un lancio davvero sottotono.

Il porting dell'esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) è infatti uscito in uno stato quasi del tutto inaccettabile, specie per chi desiderava giocarci su Steam Deck.

Del resto, la situazione ve l'avevamo esposta approfonditamente anche nella nostra recensione e successivamente confermata anche dalla stessa Naughty Dog.

La promessa di nuovi aggiornamenti atti a risollevare la situazione a quanto pare è bastata a rendere il gioco quasi del tutto funzionale al 100%.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, Naughty Dog e Iron Galaxy hanno annunciato il rilascio dell'aggiornamento 1.1 per The Last of Us Part I su PC.

Si tratta di una patch importante che offre molte ottimizzazioni alle prestazioni oltre al fatto che ora il gioco è Steam Deck Verified, vale a dire giocabile in tutta tranquillità sulla portatile Valve.

Alcuni dei principali miglioramenti includono ottimizzazioni per le prestazioni generali della CPU e della GPU, miglioramenti generali al caricamento delle texture e dell'ambiente e tempi di compilazione degli shader migliorati.

Ma non solo: sono anche stati risolti i problemi per cui lo screen tearing poteva ancora verificarsi con il V-Sync attivato, oltre ad essere stato aggiunto il supporto per i giocatori che utilizzano driver audio di terze parti.

Sicuramente, i miglioramenti generali delle prestazioni su Steam Deck (inclusa la risoluzione di un problema di memory leak che poteva causare crash sulla portatile Valve) saranno cosa gradita per molti giocatori.

Del resto, proprio oggi - 14 giugno 2023 - il primo The Last of Us ha compiuto ben 10 anni dall'uscita.

Ma non solo: uno YouTuber ha pubblicato un interessante video che mostra The Last of Us Part I su PC giocato con una mod in soggettiva.