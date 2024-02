The Last of Us 3 si farà: «ci sarà un altro capitolo di questa storia»

Sembra che The Last of Us 3 non sia ancora in produzione, ma il director Neil Druckmann afferma di avere un'idea per il terzo gioco che potrebbe legare insieme un'intera trilogia.

Dopo l'edizione Remastered della Part II (che trovate su Amazon) a quanto pare la storia andrà oltre.

Dopo le prime indiscrezioni che parlavano di un inizio di riprese della Part III possibile già entro la fine dell'anno scorso, adesso arriva un nuovo indizio direttamente dallo stesso Druckmann.

Druckmann ha affrontato l'argomento di questo teorico terzo gioco nell'ambito del documentario sulla realizzazione di The Last of Us Part II, pubblicato di recente e annunciato alcuni giorni fa.

Ecco le parole dell'autore (via GamesRadar): «Ho pensato: 'C'è un concept?'. E per anni non sono riuscito davvero a trovarlo.»

«Ma recentemente la situazione è cambiata. Non ho una storia, ma ho quel concetto che, per me, è eccitante come l'1 e come il 2, è una cosa a sé stante, ma ha una linea di collegamento con tutti e tre. Quindi sento che probabilmente ci sarà un altro capitolo di questa storia».

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere novità particolarmente interessanti, sebbene già la conferma che un The Last of Us Part III si farà è abbastanza eclatante per ogni fan di Ellie che si rispetti.

Del resto, una piccola anticipazione del gioco era arrivata sempre dallo stesso Neil Druckmann: in occasione del compleanno della serie aveva infatti confermato l'arrivo di nuovi capitoli.

Druckmann ha già parlato di recente anche del secondo capitolo, svelando che era inizialmente previsto un finale più fiacco per la storia di Ellie.

Ma non solo: Naughty Dog e PlayStation hanno potuto festeggiare con il remaster della Part II vendite eccezionali, che hanno addirittura raddoppiato quanto fatto da Part I.