The Last of Us Part II Remastered, annunciata la data del documentario gratis

Naughty Dog sta per offrire una sorpresa molto interessante a tutti gli appassionati di The Last of Us Part II: tra pochi giorni sarà infatti ufficialmente disponibile un documentario gratuito che approfondirà il dietro le quinte del gioco.

Sarà un aggiornamento riservato esclusivamente all'edizione Remastered (che trovate su Amazon), ma sarà reso gratuito anche per tutti gli utenti: se non possedete infatti la versione PS5 del gioco, sarà caricato subito dopo l'update anche su YouTube.

Il documentario si chiamerà Grounded II, sulla scia dell'edizione realizzata per il primo capitolo, anch'essa recuperabile gratuitamente su YouTube: stando a quanto già annunciato dagli sviluppatori, sarà «un viaggio selvaggio».

Grounded II sarà rilasciato ufficialmente il prossimo venerdì 2 febbraio alle ore 18.00 italiane: Neil Druckmann e tutti gli altri sviluppatori ci porteranno nel dietro le quinte di The Last of Us Part II Remastered e del capitolo originale, raccontandoci cosa ci è voluto per dare vita a questo capolavoro.

Ovviamente non possiamo sapere quali dettagli saranno svelati nello specifico prima del suo effettivo debutto, ma se seguirà le orme del primo documentario dovrebbe trattarsi di un lavoro notevole: ricordiamo infatti che il precedente Grounded aveva una durata di quasi 1 ora e mezza. Se volete ingannare l'attesa, potete recuperarlo al seguente indirizzo.

Naughty Dog ha poi annunciato che l'aggiornamento di The Last of Us Part II Remastered includerà nuove skin giocabili per Ellie ed Abby, fornendo così ai suoi fan un motivo in più per attendere con entusiasmo il primo venerdì di febbraio.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere retroscena particolarmente interessanti: Neil Druckmann ha già dato a modo suo una piccola anticipazione, svelando che era inizialmente previsto un finale più fiacco per la storia di Ellie.

Nonostante prima del lancio fossero emerse diverse polemiche sull'opportunità di realizzare una versione Remastered — che in realtà è più una Director's Cut, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione — Naughty Dog e PlayStation hanno potuto festeggiare vendite eccezionali, che hanno addirittura raddoppiato quanto fatto da Part I.