The Last of Us 2, svelato un finale alternativo decisamente più fiacco

The Last of Us Part II Remastered è arrivato, ma a quanto pare il gioco ha un finale alternativo che non è stato usato nella versione definitiva.

La nuova edizione del classico Naughty Dog uscito su PS4 (che trovate su Amazon) ha in ogni caso dalla sua aggiunte di una certa importanza.

Di cosa stiamo parlando ve lo abbiamo spiegato per filo e per segno nella recensione del gioco, scritta dal nostro Domenico.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sembra proprio che The Last of Us Part II sarebbe potuto finire con un epilogo a suo modo ancora più cruento.

Il director ha rivelato un finale molto diverso per il sequel di Naughty Dog, ma in realtà non dispiace che non sia stato scelto.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato da Kotaku, Halley Gross, responsabile della narrazione del gioco, e Neil Druckmann, director del gioco, hanno fornito ai fan una panoramica sullo sviluppo della storia e hanno rivelato alcuni sorprendenti bivi narrativi alternativi, che sicuramente non avrebbero avuto lo stesso impatto di quelli scelti alla fine.

Il commento di Druckmaann illustra le diverse strade che gli sceneggiatori hanno preso in considerazione, ma la più importante riguarda l'eliminazione di due personaggi principali.

Sorprendentemente, Lev - uno dei fratelli Serafiti- non avrebbe dovuto superare Seattle e, in una bozza della sceneggiatura, sarebbe morto insieme alla sorella Yara.

Come sappiamo, questo non è accaduto. Al contrario, Lev diventa un personaggio chiave nella storia di Abby, che si conclude in modo ambiguo e che potrebbe essere alla base degli eventi di un futuro sequel o spin-off del gioco.

A proposito di Abby, anche il membro del WLF era destinata a morire in una versione della sceneggiatura del gioco, secondo Druckmann e Gross.

I due rivelano che un possibile finale avrebbe visto Ellie annegare Abby durante la battaglia di Santa Barbara.

Dopodiché, Ellie sarebbe tornata a Jackson, la sua città natale (con tutte e cinque le dita intatte) e avrebbe incontrato un personaggio ostile mai incontrato prima.

Questo personaggio non avrebbe avuto alcun legame con Abby o con i suoi amici e sarebbe stato invece il genitore di un personaggio ucciso in un combattimento precedente, dimostrando a Ellie che questo ciclo di vendetta non sarebbe mai finito.

Questo scontro sarebbe stato il momento in cui Ellie avrebbe perso le due dita e, a mio modesto parere, sarebbe stato un finale decisamente più fiacco e deludente.

Mi piacerebbe scoprire cosa succede ad Abby ed Ellie dopo gli eventi di The Last of Us 2, ma siamo ancora in attesa di sapere se The Last of Us Part 3 è in programma.

Ricordiamo in ogni caso che The Last of Us Part II Remastered è disponibile dal prossimo 19 gennaio, con un upgrade di soli 10 euro nel caso si fosse già in possesso di una copia PS4 del gioco.

Ma non solo: tutti i personaggi giocabili in questa modalità sono a loro modo "inediti": Neil Druckmann ha infatti dichiarato che non ci saranno ritorni da Part I o dalla serie TV.

Per concludere, restando in tema, un livello perduto di The Last of Us Part II Remastered svelerebbe a quanto pare il "mistero" dietro all'iconico tatuaggio di Ellie.