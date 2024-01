Con sorpresa di nessuno, The Last of Us Part II Remastered ha già venduto tantissimo

The Last of Us Part II Remastered è una mossa che è stata etichettata dalla community come superflua e atta solamente al monetizzazione ulteriore del franchise di Naughty Dog, eppure ha già venduto tantissimo nonostante le ritrosie generali.

Col senno di poi le considerazioni di Naughty Dog sulle eccessive critiche, arrivate a qualche giorno dalla release, assumono tutto un altro significato vedendo quanto la riedizione del titolo ha venduto in poco tempo.

Il director Matthew Gallant aveva definito questo titolo il miglior modo di giocare a The Last of Us Part II, un'idea con cui molti giocatori sono stati d'accordo.

Come riporta Gamingbolt, infatti, The Last of Us Part II Remastered è stato lanciato la scorsa settimana e sembra aver avuto un buon inizio per quanto riguarda le vendite, avendo debuttato al numero 3 nelle classifiche settimanali delle vendite di videogiochi in formato fisico nel Regno Unito.

Christopher Dring di Games Industry segnala che, al momento del lancio, il titolo ha venduto il doppio di quanto ha venduto The Last of Us Part I nel 2022.

Complice probabilmente il successo della serie TV di HBO che ha trainato l'interesse intorno a The Last of Us, e quindi le vendite, nonché una base installata di PlayStation 5 sempre più elevata è normale che le esclusive PlayStation vadano sempre meglio a livello di vendite.

Una versione che, nonostante tutto, vale la pena vivere come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, in cui abbiamo detto che «non cambia di una virgola quanto detto sul gioco originale, che rimane ancora oggi uno delle opere più importanti e significative dell'intera storia del videogiochi.»

E potrete giocare anche alla nuova modalità di gioco roguelike, che ai giocatori non sta piacendo nei panni di Joel, però.