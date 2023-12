The Day Before sta per "morire", ma c'è chi lo renderà immortale

Il controverso The Day Before si spegnerà per sempre tra poco meso di un mese, ma a quanto pare c'è chi ha intenzione di renderlo giocabile offline.

Il titolo pubblicizzato in maniera tale da ricordare The Last of Us (che trovate su Amazon) è infatti condannato a "morte".

Del resto, il lancio del gioco è andato orrendamente con un'incredibile quantità di recensioni negative.

Ora, dopo che da poco è arrivata la data ufficiale in cui i server del gioco si spegneranno per sempre, sembra che qualcuno si stia impegnando a rendere The Day Before "immortale".

Come riportato anche da Wccftech, infatti, un paio di modder stanno attualmente lavorando a una mod per il travagliato The Day Before, la quale aggiungerebbe una vera e propria modalità offline assente dalla versione originale del titolo.

Stando a quanto rivelato, gli utenti X/Twitter "Luci0" e "fskartd" stanno attualmente lavorando a una crack che reindirizza la connessione al server del gioco verso una connessione locale.

In teoria, senza troppi fronzoli, questo consentirebbe ai possessori del gioco di giocare offline senza alcuna limitazione o connessione Internet.

Al momento in cui scriviamo, tuttavia, non è stata ancora resa nota una data o un'ora di attivazione per la crack, visto che ulteriori informazioni saranno condivise non appena saranno disponibili, immaginiamo nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

Vi aggiorneremo quindi non appena saranno disponibili ulteriori aggiornamenti su questo progetto dedicato a uno dei titoli più controversi degli ultimi tempi.

Del resto, parliamo di un progetto che a quanto pare è sempre stato una truffa, sin dal primo giorno di sviluppo.

Restando in tema, giorni fa qualcuno ha creato un "remake" di The Day Before, nel tentativo di mostrare al mondo quanto sia facile dare vita a un gioco di sopravvivenza con gli zombie, più o meno.