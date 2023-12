The Day Before è ancora vivo, ma ora c'è la data di "morte"

Il controverso The Day Before sta per terminare nel peggiore dei modi, dopo la chiusura dello studio e il gioco non più acquistabile su Steam.

Il titolo, che si era pubblicizzato in maniera così subdola da ricordare The Last of Us è partito male e a quanto pare finirà peggio.

Come saprete ormai molto bene, il lancio malissimo, con un'incredibile quantità di recensioni negative che hanno reso The Day Before uno dei peggiori giochi di sempre.

Ora, dopo che lo studio Fntastic ha annunciato di chiudere per via di mancanza di fondi, è arrivata la data ufficiale in cui i server del gioco si spegneranno per sempre: 22 gennaio 2024.

Come riportato anche da Eurogamer, infatti, The Day Before si spegnerà per sempre tra un mese esatto a partire da oggi, 22 dicembre 2023.

Una dichiarazione pubblicata questa mattina su X, ex Twitter, ha dato ai giocatori rimasti un mese di preavviso per la chiusura del gioco.

Ricordiamo che The Day Before è stato lanciato in accesso anticipato solo il 7 dicembre. Ciò significa che i suoi server saranno attivi solo per 48 giorni in totale, un periodo ancora più breve di quanti molti potessero solo immaginare.

«Ringraziamo la comunità per il suo sostegno durante tutta la vita del progetto», si legge nel comunicato. «Purtroppo, senza un team di sviluppo, non abbiamo avuto altra scelta che chiudere ufficialmente il progetto».

«Ringraziamo sinceramente tutti i nostri sostenitori durante questo viaggio e auguriamo a tutti voi un felice periodo di vacanza».

Del resto, parliamo di un progetto che a quanto pare è sempre stato una truffa, sin dal primo giorno di sviluppo.

Vero anche che qualcuno ha creato un "remake" di The Day Before, nel tentativo di scoprire quanto sia facile dare vita a un gioco di sopravvivenza con gli zombie migliore dell'originale (non che ci volesse molto, in effetti).