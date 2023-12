The Day Before, qualcuno ha creato il "remake" (migliore del gioco originale)

Il controverso sviluppo di The Day Before è terminato nel peggiore dei modi, dopo la chiusura dello studio e il gioco non più acquistabile su Steam. A quanto pare, però, c'è chi ha deciso di dare vita al "remake" di questo flop epocale.

Il titolo, che si era pubblicizzato in maniera tale da ricordare The Last of Us (che trovate su Amazon), ha cercato da sempre di ingannare l'utenza.

Il lancio è andato molto peggio di quanto potessimo solo sperare, con un'incredibile quantità di recensioni negative che hanno reso The Day Before uno dei peggiori giochi su Steam.

Ora, dopo che lo studio Fntastic ha annunciato la chiusura per via di mancanza di fondi, sembra proprio un singolo utente si sia dilettato a dare vita a una sorta di parodia del gioco chiamata The Day After.

Come riportato anche a PCGamesN, TheCrimsonDev, meglio conosciuto come la mente di Godmode Interactive (creatore dello sparatutto top-down Suit For Hire) ha creato un "remake" di The Day Before, nel tentativo di scoprire quanto sia facile o difficile realizzare un gioco di sopravvivenza con gli zombie.

Sebbene al momento manchino ambientazioni e location, il filmato iniziale che mostra i combattimenti è molto convincente. TheCrimsonDev afferma che il progetto vuole essere una parodia.

«Questo progetto è nato quando ho notato come ogni trailer di The Day Before fosse diverso dall'altro, quasi come se fossero giochi diversi l'uno dall'altro», racconta TheCrimsonDev.

«Mi è venuto in mente un pensiero: quanto sarebbe stato facile creare un mio trailer di gioco per un gioco di sopravvivenza con gli zombie? Così ho iniziato questo progetto come parodia di un trailer di gioco. L'obiettivo non è quello di rilasciare un gioco utilizzando l'IP o i progetti di Fntastic, ma solo un video parodistico».

Inutile dire che, anche in questa versione grezza, The Day After sembra molto migliore del gioco originale.

Del resto, il team di sviluppo di The Day Before si era permesso di accusare chi stava semplicemente facendo il suo lavoro di fare "disinformazione", ossia la stampa.

Del resto, parliamo di un progetto che a quanto pare è sempre stato una truffa, sin dal primo giorno di sviluppo.