The Art Of God Of War Ragnarok: la splendida Deluxe Edition è in sconto per la Gaming Week! -35%

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente all'artbook The Art Of God Of War Ragnarok Deluxe Edition. Infatti, il prodotto è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 96,98€, con un notevole sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 149,99€.

Nato dalla collaborazione tra Santa Monica Studio e l'editore Dark Horse, The Art Of God Of War Ragnarok Deluxe Edition è un'opera artistica straordinaria. Questo libro in formato oversize a colori presenta una ricca collezione di concept art, offrendo un punto di vista privilegiato sul processo creativo del nuovo episodio della serie di God of War, svelandovi così le emozionanti avventure che vi aspettano in Midgard e oltre.

The Art Of God Of War Ragnarok Deluxe Edition si distingue per la sua copertina in eco pelle di qualità superiore e per le due litografie esclusive dedicate ai personaggi principali del gioco. Questo volume offre un'esperienza unica, permettendovi di esplorare centinaia di pagine ricche di magnifici disegni e di accedere a informazioni preziose sullo sviluppo del gioco, normalmente nascoste dietro le quinte.

L'ultimo, ma non meno importante, aspetto di questo libro è la sua incantevole estetica. Grazie al suo design elegante e alla sua notevole qualità di stampa, The Art Of God Of War Ragnarok Deluxe Edition è destinato a fare un'impressione memorabile sulla vostra libreria.

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.