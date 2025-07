In occasione del Prime Day, su Amazon è disponibile il WD_BLACK P10 5 TB Game Drive per Xbox One a soli 167,19€ invece di 176,10€, con uno sconto del 5%.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

WD_BLACK P10 5 TB, chi dovrebbe acquistarlo?

WD_BLACK P10 5 TB Game Drive per Xbox rappresenta la scelta ideale per tutti coloro che desiderano conservare un ampio numero di titoli, senza dover sacrificare la velocità di accesso ai dati. Grazie alla sua generosa capacità da 5 TB, avrete spazio sufficiente per archiviare fino a 150 giochi, mantenendo la vostra collezione sempre a portata di mano.

La portabilità è un altro elemento di forza di questo dispositivo. Il suo formato compatto vi permette di trasportare facilmente la vostra libreria ovunque, offrendo una soluzione perfetta per chi gioca sia a casa sia in movimento. Inoltre, il drive garantisce prestazioni elevate con velocità di trasferimento fino a 130 MB/s, ottimizzando i tempi di caricamento su console Xbox e PC gaming.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate incluso nell'acquisto, che vi consente di accedere a centinaia di giochi per console e PC, oltre a servizi multiplayer online.

Grazie alla combinazione di capienza elevata, velocità di trasferimento rapida e bonus esclusivo, questo hard disk esterno si presenta come una delle migliori opzioni sul mercato per chi vuole espandere il proprio spazio di archiviazione dedicato al gaming. L'offerta attualmente disponibile su Amazon a soli 167,19€ per il Prime Day è particolarmente vantaggiosa e rappresenta una scelta eccellente per chi desidera coniugare praticità, prestazioni e risparmio.

