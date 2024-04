Tekken 8 svela tantissime novità: arriva l'espansione e il secondo DLC

Proprio pochi istanti fa è stato svelato a sorpresa un nuovo trailer di Tekken 8, in occasione dei tornei in corso all'EVO Japan 2024: Bandai Namco ha svelato tante novità gratuite in arrivo nel corso della Season 1, incluso il secondo personaggio DLC.

Dopo l'arrivo di Eddy Gordo — non senza problemi — il roster dell'ottavo capitolo della saga picchiaduro si prepara ad accogliere un altro grande ritorno, questa volta da Tekken 7.

Si tratta di Lidia Sobieska, primo ministro della Polonia che combatte con uno stile karate polacco: il secondo DLC sarà disponibile solo a partire da questa estate, ma è possibile vedere una sua piccola anteprima nel finale del filmato che allegheremo qui di seguito.

Ricordiamo che un datamine aveva già anticipato il suo potenziale arrivo, insieme ad altri due grandi ritorni: a questo punto sembrerebbe sempre più probabile che i personaggi siano davvero stati "svelati in anticipo".

Se Lidia sarà disponibile solo come DLC a pagamento, o come parte delle edizioni Deluxe e Ultimate, tutte le altre novità saranno disponibili come aggiornamenti gratuiti di Tekken 8 (lo trovate su Amazon): tra questi segnaliamo soprattutto un'espansione della modalità storia.

Anche in questo caso il suo arrivo sembrava essere stato anticipato da un datamine, che aveva svelato delle cutscene complete ma senza alcun audio: in questo caso, il trailer ci mostra che Eddy dovrebbe prendere parte ad alcuni eventi tutti da svelare.

L'espansione sarà disponibile solo da questo autunno, ma non è l'unica novità in arrivo: Bandai Namco ha infatti confermato che questa estate, insieme a Lidia, saranno disponibili il nuovo stage "Seaside Resort" e la Photo Mode, mentre questa primavera arriverà una nuova patch di bilanciamento.

Recentemente Tekken 8 è finito sotto l'occhio del ciclone per via delle sue microtransazioni sempre più aggressive, ma anche per aver preso di mira perfino i siti di mod. Vedremo se questi nuovi contenuti riusciranno a tranquillizzare la community.