Tekken 8, l'espansione è in arrivo? Scoperte nuove cutscene tagliate

La campagna di Tekken 8 è ricca di momenti spettacolari e assurdi, come del resto la serie di Bandai Namco ci ha insegnato, ma ha anche lasciato la sensazione di essersi conclusa sul più bello e senza una reale risoluzione definitiva.

La sensazione era infatti che l'ultimo capitolo della saga (che trovate in sconto su Amazon) sembrava aver voluto più che altro preparare il terreno per un potenziale sequel, ma contrariamente alle aspettative il seguito potrebbe arrivare anche sotto forma di un'espansione.

Come riportato infatti su Dexerto, il content creator VolSkimmer ha pubblicato su X due nuove cutscene totalmente inutilizzate nella campagna o nelle modalità Arcade di Tekken 8, ma perfettamente renderizzate e visibili dall'inizio alla fine.

L'unico reale aspetto negativo è che i filmati in questione non sono doppiati e non hanno alcun effetto sonoro, il che lascia aperte due ipotesi: o sono state tagliate all'ultimo secondo — il che sembra strano, dato che sono a tutti gli effetti cutscene complete — oppure sono indizi per una potenziale espansione della storia in arrivo.

Le cutscene in questione si concentrano su Jun e Leo: nel primo caso, viene confermato che la madre di Jin Kazama è effettivamente tornata in vita — la storia aveva lasciato molti dubbi sulla sua effettiva presenza — mentre il filmato di Leo si concentra molto sul suo rapporto con il padre.

Il dataminer aveva anche pubblicato un costume inutilizzato e che si ricollega direttamente al finale, suggerendo il possibile arrivo di un nuovo personaggio o, eventualmente, un boss per l'espansione: dato che include enormi spoiler sul finale di Tekken 8, lo allegheremo qui di seguito e consigliamo di visualizzarlo solo se avete finito la storia.

Mostra contenuto nascosto Il post mostrava un costume completo di Devil Reina, dopo che il finale della storia ne mostrava unicamente il volto.

Le immagini del post sono state però rimosse per violazione di copyright, confermando che potrebbe trattarsi di un contenuto in arrivo solo tramite aggiornamento.

Chiaramente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali chiarimenti da Bandai Namco: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Per il momento, gli unici DLC confermati riguardano i lottatori in arrivo: al momento Bandai Namco ha svelato soltanto il ritorno di Eddy Gordo.

Non sappiamo quali guest character si uniranno al roster: tantissimi fan hanno chiesto il possibile esordio di Tifa Lockhart, al punto da spingere lo stesso Harada a fare chiarezza.