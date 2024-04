Dopo Eddy e il Fight Pass, Tekken 8 viene colpito dal review bombing

Gli aggiornamenti di Tekken 8 hanno fatto infuriare non poco la community: nelle ultime settimane, a causa di scelte molto discutibili dal team di Bandai Namco, abbiamo assistito a un netto cambio di opinione sul picchiaduro next-gen da parte della community.

Se alcune prime preoccupazioni erano già state manifestate con l'introduzione del Negozio Tekken, il Fight Pass dedicato sembra essere stata la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso: non solo perché arrivata in un gioco venduto ad almeno 80 euro (lo trovate in offerta su Amazon), ma anche perché non era stata annunciata prima dell'uscita.

Ciò ha ovviamente indispettito a maggior ragione chi aveva acquistato le edizioni Deluxe e Ultimate, che aveva scelto di investire cifre più importanti nella speranza che ciò comprendesse tutti i DLC previsti per il primo anno di gioco.

Con l'introduzione del Fight Pass e del negozio Tekken, sappiamo però ovviamente che non è stato affatto così.

Ma oltre al danno è arrivata anche la beffa, perché la situazione non è stata affatto aiutata dal lancio di Eddy Gordo, primo personaggio DLC di Tekken 8: i fan che non l'hanno acquistato non hanno alcun modo di esercitarsi contro di lui nella modalità Replay.

Un vero problema per i giocatori competitivi: a meno di non spendere necessariamente la cifra richiesta, spesso non si può fare altro che essere impreparati di fronte alle sue mosse.

Questi problemi hanno spinto la community a reagire nel solo modo che ritenevano potesse fare più "male": come segnalato da TheGamer, nelle ultime ore la pagina ufficiale su Steam di Tekken 8 è stata inondata da un vero e proprio review bombing, che ha portato la media di recensioni recenti a una valutazione "Nella media", con il solo 60% positivo.

Tra i commenti più comuni vediamo proprio critiche al Fight Pass, ma anche al Tekken Shop e in generale una contestazione dell'operato di Bandai Namco: introdurre questo tipo di microtransazioni "di nascosto" due mesi dopo l'uscita non è stata esattamente una mossa vista di buon occhio dalla community.

Al momento la media complessiva di Tekken 8 non sembra aver risentito particolarmente del malessere dei fan, rimanendo con l'81% di recensioni positive, ma data la protesta in atto la situazione potrebbe cambiare molto rapidamente.

È vero che le microtransazioni cosmetiche in sé non sono affatto un obbligo, ma i tempi di introduzione — e il fatto che siano introdotti in un gioco proposto a 80 euro — non sono stati esattamente il massimo della correttezza, dunque in questo caso è davvero difficile dare torto a chi sta protestando.

Ma riteniamo comunque molto più grave il caso di Eddy, dato che questa pratica potrebbe portare a una pericolosa evoluzione verso combattenti che diventerà impossibile contrastare senza averli prima comprati. Speriamo che Bandai Namco ascolti i feedback e apporti dei correttivi il prima possibile.