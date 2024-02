Tekken 8 potrebbe aver già svelato i primi combattenti DLC

Bandai Namco non ha ancora annunciato ufficialmente tutti i personaggi in arrivo nel primo Season Pass di Tekken 8, ma un datamine dei file di gioco potrebbe averli già svelati con netto anticipo.

Ricordiamo che al momento l'unico personaggio scaricabile già confermato è il ritorno di Eddy Gordo, con l'anticipazione di altri 3 combattenti in arrivo nel corso del primo anno di vita del gioco.

Ebbene, sembra che Tekken 8 (lo trovate su Amazon) abbia già nascosto in realtà diversi riferimenti ai nuovi DLC: stando alle ultime indiscrezioni, dovremmo assistere ad altri grandi ritorni.

Come segnalato da Eurogamer.net, pare infatti che utilizzando Cheat Engine, un programma molto popolare per implementare trucchi sui giochi PC, il dataminer @shootmans su X ha notato che ci sono alcuni personaggi non presenti nel gioco ripetuti più volte all'interno dei file. Ovviamente, vi invitiamo a proseguire la lettura solo se non temete potenziali spoiler sugli annunci previsti da Bandai Namco.

Oltre al già citato Eddy Gordo, se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, i prossimi personaggi DLC in arrivo dovrebbero essere Fahkumram, Lidia Sobieska e Marduk, completando così il primo Season Pass.

Harada aveva già chiarito che il team di sviluppo non aveva ancora deciso quali guest character sarebbero apparsi in Tekken 8, dopo che i fan avevano chiesto a più riprese l'arrivo di Tifa da Final Fantasy, il che spiegherebbe come mai il primo season pass preferisca giocare su volti già noti.

Sia Fahkumram che Lidia Sobieska avevano fatto la loro prima apparizione come personaggi giocabili in Tekken 7, mentre Marduk è sempre stato giocabile a partire dal suo debutto in Tekken 4.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni riguardanti i file di gioco: i piani potrebbero essere cambiati nel corso del tempo, lasciando solo qualche riferimento sparso visibile attraverso un datamine.

Vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme ufficiali: è chiaro però che, se il prossimo personaggio DLC dopo Eddy dovesse essere incluso in questa lista, l'indiscrezione diventerebbe sempre più credibile.

Ricordiamo che potrebbe anche essere prevista una possibile espansione della storia di Tekken 8: un altro datamine aveva infatti svelato delle cutscene tagliate e un nuovo costume legato al finale.