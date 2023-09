Tekken 8 riporterà una modalità richiesta da più di 10 anni

Se leggendo "Tekken Ball" sapete di cosa stiamo parlando allora significa che siete anziani appassionati fan della serie di picchiaduro, e che ritroverete questa modalità in Tekken 8.

Il nuovo torneo del pugno d'acciaio (che trovate in preordine su Amazon) si preoccuperà di costruire una proposta di varie modalità di gioco adatte a tutti.

Advertisement

Sappiamo già che lo Story Mode sarà molto più esteso di quello di Tekken 7, come ha specificato Harada nelle ultime settimane.

Così come verrà migliorato il matchmaking online, indubbiamente la modalità più importante di gioco che sancirà il successo di Tekken 8 nel lungo periodo.

E per tutti gli altri c'è il ritorno di Tekken Ball, per rievocare il passato come riporta PC Games N.

Apparsa per la prima volta in Tekken 3, tornata per l'ultima volta in Tekken Tag Tournament 2 nel 2011, è il modo alternativo più iconico e comico per giocare a Tekken.

I giocatori devono giocare a pallavolo picchiando un pallone gigante con le solite combo dei personaggi. Più forti sono i colpi maggiore sarà la velocità della palla, e quindi più difficile sarà fermarla prima che vada a fare punto.

Pur essendo una modalità completa con un suo senso di esistere, è indubbio che la maggior parte del suo fascino risiede nel vedere picchiatori e picchiatrici di vario tipo prendere a ceffoni un pallone gigante in un contesto surreale.

I fan hanno chiesto da tempo a Bandai Namco di inserire nuovamente Tekken Ball in uno degli episodi della saga, e dopo più di 10 anni sono stati accontentati dagli sviluppatori.

Nel frattempo potete tornare a provare Tekken 8 gratis tra pochissimo, con una nuova beta a cui potete già iscrivervi per provare con mano le potenzialità del picchiaduro.

E non fate arrabbiare il producer, che ormai è stanco di sentire scemenze.