Tekken 8 migliorerà il matchmaking online: parola di Harada

Tekken 8 sarà uno dei titoli che darà ufficialmente il via alle danze per i videogiochi del 2024: durante la Gamescom è stata infatti confermata la data d'uscita ufficiale, con il lancio previsto per la fine di gennaio.

L'erede di Tekken 7 (potete recuperarlo in bundle con SoulCalibur VI su Amazon) è indubbiamente particolarmente atteso dalla community, che ha già avuto modo di apprezzare le novità di gameplay in occasione dell'ultima beta chiusa.

Advertisement

La prova ad accesso limitato ha soddisfatto la community — trovate tutti i dettagli nel nostro provato dedicato — ed è stata l'occasione perfetta per raccogliere feedback sul suo effettivo funzionamento, così da risolvere eventuali problematiche in tempo per il day-one.

Tra questi sembra che uno dei più evidenti fosse il matchmaking per gli utenti connessi a una rete Wi-Fi: storicamente, il suggerimento degli esperti è quello di giocare i picchiaduro solo con una rete cablata, ma è chiaro che non tutti i fan potrebbero avere questa possibilità.

Motivo per il quale Katsuhiro Harada e il suo team intendono dare maggiori garanzie anche a chi gioca con una rete senza fili: in un'intervista rilasciata a IGN US, il director di Tekken 8 anticipa che aveva già previsto alcuni problemi, ma che il tutto è andato comunque meglio del previsto.

«Avevamo previsto alcuni problemi che volevamo provare in questo test, e li abbiamo effettivamente incontrati. Ma il rovescio della medaglia è che siamo rimasti sorpresi dal feedback, che è stato meglio di quanto ci aspettassimo riguardo l'esperienza dei giocatori con la connessione online».

Harada ha poi aggiunto di aver notato una «grande disparità» tra gli utenti che giocavano in LAN e quelli in Wi-Fi, promettendo di «perfezionare» l'esperienza con i giusti ritocchi per garantire un gameplay ottimale anche se una connessione cablata.

Sebbene la beta ad accesso chiuso si sia ufficialmente conclusa, alcuni giocatori hanno continuato a giocarci utilizzando apposite modifiche: un'operazione ovviamente non consentita da Bandai Namco, che ha minacciato punizioni severe per chiunque ne faccia uso.