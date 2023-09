Tekken 8, Bandai Namco promette uno Story Mode molto più grande rispetto a Tekken 7

I picchiaduro sembrano ormai aver imparato dagli errori del passato, decidendo di concentrarsi nuovamente sul voler proporre ricchi contenuti in single player: anche Tekken 8 continuerà a puntare fortemente su uno story mode particolarmente corposo, dopo aver dimostrato di voler cambiare rotta già con il suo precedente capitolo.

La storia di Tekken 8 (potete prenotarlo su Amazon) riprenderà esattamente da dove si è concluso il settimo episodio, concentrandosi notevolmente sull'inevitabile scontro tra Kazuya e Jin.

Una battaglia a cui si è arrivati anche in seguito al destino di Heihachi — a cui perfino gli sviluppatori stessi non riuscivano a credere — e che dimostra la volontà del team di prendersi anche scelte controverse e coraggiose, pur di espandere la narrazione della saga.

A quanto pare, Bandai Namco ha deciso di investire fortemente nello story mode di Tekken 8, promettendo che sarà molto più grande rispetto a quanto visto in Tekken 7: in un'intervista rilasciata a Famitsu (tradotta da Noisy Pixel), il director Ikeda e il producer Yasuda hanno ammesso di essere rimasti sorpresi dal budget messo a disposizione per fare in modo che ciò accada:

Yasuda: «[Lo Story Mode] sarà più grande di Tekken 7... Difatti, quando sono stato informato di quanto fosse importante il budget utilizzato per lo Story Mode, ho pensato: "Oh... oh cielo. È davvero una bella cifra» [Ride] Ikeda: «Quando ho visto cosa avevamo fatto, perfino io ne sono rimasto sorpreso. "È impossibile che abbiamo fatto così tanto!", ho pensato. [Ride]».

Il director Ikeda ha comunque spiegato di aver cercato di fare tutto il possibile per dare ampio spazio all'intero roster giocabile al lancio: dato che comprenderà ben 32 personaggi giocabili, era necessario realizzare uno story mode in grado di riuscire a collegare ciascuno di essi.

Insomma, la storia sarà in grado di approfondire notevolmente le complesse battaglie interne della famiglia Mishima, ormai arrivate a un punto di svolta dopo gli eventi del settimo capitolo.

A questo punto non ci resta che attendere l'uscita ufficiale di Tekken 8, che sarà uno dei primi videogiochi tripla-A a dare il benvenuto al 2024.

Naturalmente, sarà riservata una grande attenzione anche al multiplayer online: Harada ha già promesso che sarà migliorato il matchmaking nella versione disponibile al lancio.