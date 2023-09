Tekken 8 si prepara alla prossima battaglia e vi permette di provarlo gratis

Tekken 8 darà ai giocatori la possibilità di provare nuovamente il gioco con mano: un Closed Beta Test del gioco totalmente gratuito inizierà il 20 ottobre e sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Questo ottavo episodio raccoglierà l'eredità di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) e sembra voler fare le cose per bene.

Tekken 8 ha infatti avuto un secondo closed test dal 28 al 31 luglio per i giocatori di PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il primo test, riservato agli utenti di PS5, si è svolto invece dal 21 al 24 luglio.

Come reso noto via comunicato stampa, le registrazioni del nuovo CBT saranno aperte qui, permettendo ai giocatori di testare partite competitive online con un matchmaking cross-platform, alzando il livello della competizione facendoli matchare con altri a prescindere da dove si trovino a giocare.

I partecipanti saranno anche in grado di provare la TEKKEN Fighting Lounge, una lobby in cui i giocatori possono interagire tra di loro e accedere a nuove feature e modalità.

Nella lounge, si possono creare Avatar personalizzati, comunicare con altri giocatori tramite chat ed emote, organizzare matchmaking e divertirsi con la profondissima personalizzazione e varietà di modalità di gioco, attraverso 4 distinte aree chiamate Battle Area, Customization Shop, TEKKEN DOJO e Beach Area.

La lounge vedrà anche il ritorno del Tekken Ball, l’amato mini-game apparso per la prima volta in Tekken 3, in cui epiche battaglie sono combattute su campi da beach volley.

Il CBT di Tekken 8 permetterà ai tester di provare le feature della Battle Area e del Customization Shop, mentre il Tekken Ball non sarà disponibile. Altre feature dalla “TEKKEN Fight Lounge” saranno annunciate presto.

Inoltre, il nuovo test avrà 19 personaggi. Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan, Claudio faranno il loro ritorno per questa beta, mentre Azucena, Raven e il nuovo annuncio Feng saranno giocabili.

Ci saranno anche diverse ambientazioni che mettono in risalto i tanti e dinamici dettagli del gioco, che alcuni giocatori potrebbero riconoscere dai tanti trailer pubblicati fino a questo momento. Queste includono Urban Square (notturna), Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum, Arena, e Ortiz Farm, un nuovo stage che è stato aggiunto dal Closed Network Test.

In attesa di saperne di più, nei giorni scorsi Katsuhiro Harada ha elogiato l'SSD di PS5, sostenendo che riuscirà ad «evolvere l'esperienza di gioco» di Tekken 8.

Ma non solo: noi di SpazioGames abbiamo avuto modo di testare il nuovo capitolo dello storico picchiaduro di Bandai Namco: ecco le prime impressioni.