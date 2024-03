Tekken 8, Eddy sta per scatenarsi: l'uscita è molto vicina

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente la data d'uscita ufficiale di Eddy Gordo, primo personaggio DLC di Tekken 8 e volto storico della saga fin dal suo esordio nel terzo capitolo.

Sarà dunque il maestro della capoeira il primo dei nuovi 4 personaggi in arrivo durante il primo anno di Tekken 8 (lo trovate su Amazon), che si è mostrato nuovamente nel primo vero trailer ufficiale, dopo il teaser rilasciato prima dell'uscita ufficiale del gioco.

Il trailer ci svela anche la data d'uscita ufficiale del nuovo combattente aggiuntivo, molto più vicina di quanto potreste immaginarvi: sarà infatti disponibile dall'1 aprile alle ore 16:00 PDT, corrispondenti alla mezzanotte italiana del 2 aprile.

In un certo senso, quel fuso orario potrebbe dunque essere una sorta di "pesce d'aprile" anticipato, ma uno che i fan italiani saranno ben contenti di ricevere: dal prossimo martedì avremo dunque un personaggio in più tra cui scegliere nel vasto roster di gioco.

Questa data sarà però valida solo per tutti coloro che hanno già acquistato il season pass, l'edizione Deluxe o Ultimate, come parte di un accesso anticipato.

Per tutti coloro che intendono acquistarlo separatamente, Eddy Gordo sarà disponibile soltanto dal 5 aprile, sempre durante la mezzanotte italiana.

Il trailer ci ha anche mostrato i suoi costumi alternativi di base, ma i fan avranno come sempre la possibilità di personalizzarlo a piacere tramite l'apposito editor dei personaggi.

Sfortunatamente non sono stati ancora annunciati gli altri combattenti in arrivo nel season pass: dovremo dunque avere ancora un po' di pazienza per scoprire se il datamine sarà confermato.

Katsuhiro Harada ha anche ammesso che in futuro gli piacerebbe rilasciare nuovi personaggi DLC gratis per Tekken 8, ma anticipando che se ne parlerebbe in ogni caso tra molto tempo.

In attesa di saperne di più, Bandai Namco è duramente al lavoro per risolvere uno dei più grandi problemi del gioco: i cheater e i ragequitter ora hanno davvero le ore contate, dopo che erano già emersi i primi ban permanenti.