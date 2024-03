Tekken 8, Harada sta pensando a futuri personaggi DLC gratis

Non tutti i DLC di Tekken 8 potrebbero essere a pagamento: sembra infatti che il director Katsuhiro Harada stia pensando di svelare alcuni personaggi in forma gratuita, anche se ovviamente ci vorrà molto tempo.

Il picchiaduro di ultima generazione di Bandai Namco (lo trovate su Amazon) ha conquistato fan e critica grazie a un gameplay divertente ed aggressivo, anche se gli sviluppatori non hanno mai nascosto le enormi spese necessarie per portare l'ottavo capitolo alla luce.

Il lancio del controverso negozio Tekken in-game va soprattutto in questa direzione: Harada ha ammesso che Tekken 8 potrebbe non riuscire mai davvero a recuperare i costi necessari per il suo mantenimento nel corso del tempo, motivo per il quale i costumi DLC dovrebbero aiutare a recuperare fondi extra.

In un'intervista rilasciata a MP1st, il director ha però ammesso che in futuro gli piacerebbe riuscire a realizzare alcuni personaggi scaricabili gratuitamente, anche se naturalmente sarebbe possibile pensarci solo molto più in là nel tempo:

«I personaggi sono i contenuti più costosi da sviluppare, ma in termini di potenziale potremmo prenderli in considerazione [gratis] lungo la strada».

Harada ha poi invitato i fan a «restare sintonizzati» per scoprire eventuali novità riguardanti proprio i personaggi gratuiti di Tekken 8, ma è facile immaginare che, se mai accadranno, è improbabile immaginare che ciò avverrà a breve.

I combattenti DLC sono infatti ciò che al giorno d'oggi permette ai picchiaduro di continuare a investire su nuovi aggiornamenti e di ottenere guadagni nel corso del tempo, oltre al fatto che si tratta di uno sviluppo oneroso, pensando anche ad eventuali conseguenze sul bilanciamento.

Inoltre, sappiamo già che nel corso del primo anno di vita usciranno 4 personaggi DLC: il primo di questi sarà Eddy, mentre gli altri 3 potrebbero essere stati svelati da un datamine.

E, ovviamente, nessuno di questi sarà disponibile gratis: è tuttavia possibile che, qualora Tekken 8 riuscirà davvero a ottenere incassi tali da non dover più temere nulla per il futuro, Bandai Namco e Harada potrebbero prendere in considerazione qualche regalo gratis per i fan. Con un ottimo potenziale per attirare nuovi utenti.

Ovviamente, qualora dovessero arrivare novità in tal senso, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.