Super Mario RPG gioca sporco con la nostalgia: arriva il manuale d'istruzioni

Da buon remake di un videogioco iconico degli anni '90 qual è, Super Mario RPG avrà uno speciale manuale d'istruzioni in edizione fisica, proprio come quelli che erano all'interno dei videogiochi del passato.

Non sarà quindi all'interno della versione Nintendo Switch classica, che trovate su Amazon, ma verrà commercializzato in un modo particolare.

Advertisement

Come riporta Nintendo Life, la Grande N ha mostrato un manuale d'istruzioni decisamente evocativo e nostalgico, come quello dei giochi SNES del 1996.

Cavalcando perfettamente l'idea del remake complessivamente, un progetto che è stato una sorpresa per altro anche per il suo creatore originale.

L'opuscolo includerà una panoramica del mondo di Super Mario RPG, nonché introduzioni dei personaggi. Includerà anche guide per collezionare forzieri del tesoro e sconfiggere i boss che compaiono nel gioco, oltre a focus su meccaniche di battaglia e curiosità. Un libretto d'istruzioni insomma.

Ed eccolo in tutto il suo splendore:

Quegli ideogrammi presenti sulla copertina potrebbero anticipare la brutta notizia che state immaginando perché sì, al momento il manuale è disponibile unicamente presso i rivenditori di giochi e i grandi magazzini in Giappone.

Verrà venduto al prezzo di circa €40 (neanche pochissimo) e al momento non ci sono informazioni su una eventuale pubblicazione al di fuori del Sol Levante, neanche all'interno di piattaforme come My Nintendo.

La speranza è che la nostalgia possa essere cavalcata dai giocatori anziani di tutto il mondo, quelli che inevitabilmente si fionderanno ad acquistare Super Mario RPG anche per ascoltare l'arrangiamento della storica colonna sonora.

Nell'attesa potete recuperare la nostra anteprima, in cui vi abbiamo raccontato che il remake di Super Mario RPG «è stato riproposto 1:1 con alcuni accorgimenti moderni molto utili per il gameplay e uno stile estetico che non tradisce la visione originale.»

Curiosamente c'è anche un gioco molto moderno che si è dato alla nostalgia: Fortnite.