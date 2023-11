Super Mario RPG | Provato – Un remake straniante

Giocare ad un titolo come Super Mario RPG nel 2023 è decisamente strano perché, come per ogni produzione che ha lasciato il segno nel mondo dei videogiochi, anche il frutto del connubio tra la compianta Square e Nintendo oggi può risultare inevitabilmente “vecchio”.

Perché Super Mario RPG diede il via a Paper Mario, che a sua volta ispirò l’altrettanto compianto Mario & Luigi Superstar Saga, le cui soluzioni di gameplay riverberano ancora oggi in titoli molto più moderne come Sea of Stars, per citare un famoso caso recente.

Peraltro, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars per SNES non arrivò mai in Europa dal 1996 se non grazie fortunatissima Wii, la cui Virtual Console ospitò il titolo per la prima volta nel 2008, cosicché anche i giocatori italiani potessero iniziare ad esplorare l’ispirata produzione senza ricorrere alla pirateria o ad altri modi più complicati.

Di fatto possiamo dire che il prossimo Super Mario RPG, in arrivo su Nintendo Switch a partire dal 17 novembre (lo potete già ordinare su Amazon), sia la prima release ufficiale del gioco in edizione fisica sul suolo europeo.

Un vecchio titolo che torna su Nintendo Switch con un remake in piena regola, francamente inaspettato fino al suo annuncio, e che ci riporta indietro nel tempo, fino allo strano esperimento di Square e Nintendo.

Super Mario RPG esattamente dov'era rimasto

Un viaggio nel passato che è reso ancora più facile dal fatto che Super Mario RPG si propone fin da subito come un remake 1:1 del titolo originale.

A partire dall’inquadratura fino ai movimenti dei personaggi durante le sequenze narrative, che si muovono nello stesso modo buffo e sincopato come nella versione deformata facevano all’epoca del Super Nintendo.

Tanto che, bisogna dirlo, i primi istanti di Super Mario RPG fanno un effetto molto strano. È indubbio che il lavoro fatto dal punto di vista tecnico sia notevole, al punto che sembra quasi di vedere uno di quei remake in Unreal Engine 5 di giochi di vent'anni fa che girano sui social network.

Prima di scoprire i pregevoli effetti di luce, una costruzione poligonale ben fatta e una ricostruzione degli ambienti ricchi di dettagli e con un colpo d’occhio notevole, la grafica moderna e colorata tipica delle produzioni odierne di Nintendo sembra quasi non sposarsi con il mondo di Super Mario RPG.

I primi istanti di Super Mario RPG fanno un effetto molto strano.

Sarà per l’inquadratura che lo fa assomigliare quasi ad un gigantesco gioco da tavolo, come lo faceva in parte il remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening, oppure per i movimenti sincopati di cui sopra che si sposano poco con le possibilità in termini di animazione che abbiamo visto di recente in titoli come Super Mario Bros. Wonder , ma Super Mario RPG è strano da vedere al punto che il pensiero è che

La differenza con la versione SNES è ovviamente soverchiante e non ci vogliono gli analisti di Digital Foundry per capirlo ma, proprio osservando ciò che Nintendo Switch è stata in grado di produrre negli anni, il primo impatto con il ritorno del gioco di ruolo di Mario sfiora la delusione.

Tuttavia basta davvero poco, invece, per farsi ammaliare dalla resa estetica che fa brillare di nuova luce il mondo di Mario in miniatura versione super deformed.

Super Mario RPG è estremamente più fluido nelle fasi di gioco, nell’esplorazione e nelle fasi narrative, ed è perfetto per il modo in cui gli utenti Switch utilizzano la console con un approccio da una-partitella-e-via.

La sua natura più minuta rispetto al JRPG classico dell’epoca consente al titolo di essere approcciato anche in maniera saltuaria, perché il farming non è necessario e l’esperienza di gioco è bilanciata perfettamente per non costringere i giocatori in loop di gioco dedicati al potenziamento.

Una volta passato l’effetto straniante, insomma, Super Mario RPG è decisamente bello da vedere. Rimane il pensiero che si potesse spingere l’hardware di Switch ancora di più, considerati gli ambienti stretti e la poca interazione con gli stessi che non sforza la capacità di calcolo della console, ma la visione artistica con cui è stato ricostruito il classico per SNES esalta ulteriormente la particolarità dell’originale.

Sono state anche aggiunte alcune piccole chicche per quanto riguarda la quality of life, tutti quegli elementi che oggi diamo per scontati ma che rendono più fruibile il loop di gioco di Super Mario RPG. Due su tutte: salvataggi automatici ed equipaggiamento rapido degli oggetti acquistati.

C’è anche da dire che, essendo estremamente lineare e con poche possibilità esplorative, oggi l’avventura ruolistica di Mario potrebbe risultare fin troppo semplice per chi è abituato ai JRPG odierni, più o meno old school che siano.

Di questo dettaglio nello specifico ne riparleremo tra qualche settimana. Per il resto, se speravate di entrare in una macchina del tempo con questo remake, l’impressione per ora è che il titolo Nintendo sia esattamente il tipo di viaggio che vi potreste aspettare.