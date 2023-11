Fortnite è diventato così vecchio da puntare già sulla nostalgia

Verrebbe da pensare che Fortnite, e in particolare i suoi giocatori, non possa trarre grandi vantaggi dalla nostalgia che, invece, è un grande motore di comunicazione e vendita. Eppure il battle royale ha raggiunto 44.7 milioni di giocatori attivi nelle ultime ore, un record assoluto per il titolo.

Nonostante la popolarità esorbitante del titolo, che ha generato la sua schiera di merchandise imponente che trovate su Amazon, ci lasci sempre meno interdetti rispetto a notizie del genere, è interessante il modo in cui Fortnite ha raggiunto questo picco di giocatori.

Il battle royale ha infatti riproposto la mappa originale, la prima che i giocatori hanno imparato a conoscere, ed è bastato per essere presa d'assalto da una folla scalpitante.

Come riporta VGC, l'iniziativa Fortnite OG è stata un successo senza pari.

Durante tutto Fortnite OG, ogni aggiornamento importante rivisiterà una fase diversa del passato di Battaglia reale, partendo dal Capitolo 1 - Stagione 5. Ciò significa che i carrelli della spesa, gli ATK, i fucili d'assalto, i fucili a pompa e molto altro ancora torneranno in Battaglia reale e Zero costruzioni.

Tanto è bastato ai fan di Fortnite, tra cui sicuramente molti vecchi fan che sono tornati, per approfittare dell'occasione.

Con il picco di 44.7 milioni di giocatori, nelle ultime 24 ore il titolo ha registrato la sua giornata migliore di sempre.

«Siamo stupefatti dalla risposta a Fortnite OG», ha dichiarato Epic Games su X: «Ieri è stato il giorno più importante nella storia di Fortnite con oltre 44,7 MILIONI di giocatori e 102 MILIONI di ore di gioco. A tutti i giocatori di Fortnite, OG e nuovi, GRAZIE!». Il picco più grande, prima di questo, è stato di 6,172,463 persone collegate in simultanea.

Una cosa che farà senz'altro piacere ad Epic Games, che non sta guadagnando abbastanza da Fortnite ed ha dovuto avviare dei licenziamenti. E se almeno una parte di questi giocatori compreranno dei V-Bucks, soprattutto dopo l'aumento, Epic sarà sicuramente ancora più soddisfatta.