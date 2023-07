Super Mario RPG, il remake è una sorpresa anche per il suo creatore

Il remake di Super Mario RPG è stato tra gli annunci più a sorpresa (leak esclusi) dell'ultimo Nintendo Direct, e non solo per i giocatori.

Il titolo, che è già in preordine su Amazon, segna il ritorno di un videogioco a dir poco leggendario dopo tantissimi anni, su Nintendo Switch.

Advertisement

Perché dopo un sacco di rumor e leak finalmente è arrivata la conferma, per altro con una data di uscita anche relativamente vicina.

Pur essendo un remake, però, non abbandonerà il passato tanto che la storica compositrice della colonna sonora sarà ancora all'opera.

Proprio dopo i tantissimi rumor ormai era impensabile che Super Mario RPG sarebbe tornato davvero, prima della conferma del Nintendo Direct.

Una sorpresa non solo per noi ma anche per Chihiro Fujioka, uno dei creatori del gioco originale.

Il director ha spiegato in una serie di tweet (tramite My Nintendo News) di non essere coinvolto nel remake, come era lecito aspettarsi purtroppo, e di essere molto sorpreso dal fatto che il progetto esista.

Fujioka è stato anche responsabile del defunto studio di sviluppo autore della saga di Mario & Luigi, eredi spirituali proprio del suo Super Mario RPG.

Rispondendo ad alcuni affezionati fan che si congratulano per il suo lavoro sul titolo originale, Fujioka ha commentato il remake: «È stata una notizia molto sorprendente. Attendo con ansia l'uscita!»

Anche il creatore di Super Mario RPG non vede l'ora di mettere le mani sul remake, dal 17 novembre. Onestamente, anche noi.

Il Nintendo Direct è stato in generale molto interessante e, nel caso vi siate persi qualche annuncio o trailer, qui li trovate tutti.