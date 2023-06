Super Mario RPG, la colonna sonora è salva e arriva da Final Fantasy

Il remake di Super Mario RPG è stato tra gli annunci confermati al Nintendo Direct e, nelle scorse ore, è arrivata anche un'altra conferma per quanto riguarda la colonna sonora del titolo.

L'antenato di Paper Mario, il cui ultimo capitolo su Switch è ottimo e potete recuperarlo su Amazon, è un videogioco letteralmente storico e il suo ritorno ha colto di sorpresa tutti.

Anche se era tra i nomi papabili dei primi rumor, che parlavano del remake di un leggendario titolo dell'era SNES che sarebbe stato annunciato.

Ora che è ufficiale, con tanto di primo trailer che ci mostra il lavoro fatto da Nintendo a livello grafico, arrivano le altre informazioni sulla produzione.

Super Mario RPG era un titolo della defunta Squaresoft e, come ogni JRPG dell'epoca, aveva una colonna sonora di altissimo livello.

Produzione musicale che non sfigurava a fianco a un qualsiasi Final Fantasy e che non lo farà neanche stavolta, perché Yoko Shimomura tornerà ad arrangiare le musiche.

Come riporta IGN US, infatti, la compositrice ha annunciato tramite Twitter che tornerà sul remake di Super Mario RPG per comporre la colonna sonora, presumibilmente un riarrangiamento.

Il gioco originale è stato pubblicato nel 1996 ed è stato forse il primo gioco importante su cui Shimomura è stata accreditata come unica compositrice.

Nel tempo ha firmato moltissimi videogiochi importanti tra cui alcuni capitoli della saga di Final Fantasy, Parasite Eve, Kindgom Hearts, Mario e Luigi e anche Mario+Rabbids Kingdom Battle.

Quello di Super Mario RPG si prospetta quindi un ritorno in grandissimo stile e niente affatto raffazzonato da Nintendo, non che ci aspettassimo diversamente.

Il Nintendo Direct è stato in generale molto interessante e, nel caso vi siate persi qualche annuncio o trailer, qui li trovate tutti.

Parlando di musica, invece, anche i The Game Awards si preparano a festeggiare le colonne sonore dei videogiochi con un concerto speciale.