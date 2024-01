Super Mario per Switch 2 sarebbe open-world e 4 volte più grande di Odyssey

Nintendo ha da poco rilasciato il nuovo Super Mario Bros. Wonder per console Switch, ma a quanto pare è già tempo di guardare al sequel di Super Mario Odyssey.

L'ultimo gioco in 2D della serie (lo trovate su Amazon) non sarà infatti la fine per l'idraulico, il quale tornerà prossimamente in un capitolo full 3D.

Del resto, Super Mario Bros. Wonder è davvero un titolo che vale la pena di giocare, visto che anche Phil Spencer di Xbox ne è sembrato entusiasta.

Ora, dopo le voci che parlano della possibilità di vedere un giorno un vero e proprio Super Mario Bros. 3 Remake, sono emerse le prime indiscrezioni sul sequel di Odyssey.

Come riportato anche da ComicBook, secondo Zippo, che in passato ha avuto informazioni credibili legate a Nintendo, questo nuovo Super Mario per Switch 2 dovrebbe essere quattro volte più grande di tutte le aree di Super Mario Odyssey messe insieme.

Se fosse vero, questo sarebbe di gran lunga il più grande gioco di Mario mai creato da Nintendo.

Oltre a ciò, si dice che questo nuovo titolo di Super Mario sarà anche open-world, il che sarebbe una novità assoluta per la serie.

L'insider sostiene infine che Nintendo abbia già terminato i lavori sul gioco e che si limiti a tenere in sospeso il progetto in attesa di rilasciarlo nel 2024.

Inoltre, è stato reso noto che questo Super Mario in 3D conterrà altri personaggi come Luigi, la Principessa Peach, Capitan Toad, Pauline e Donkey Kong.

Non si sa quale ruolo avranno tutti questi personaggi, ma sicuramente avranno un ruolo nella storia del gioco. Insomma, ora siamo davvero curiosi di saperne di più.

In attesa di saperne di più, nella recensione di Wonder vi abbiamo spiegato che il gioco è «un platform costruito grazie ad una creatività coraggiosa e un design che non ha paura di prendersi delle libertà.»

Ma non solo: prossimamente sarà anche il turno di Princess Peach Showtime, nonostante Nintendo abbia deciso di far apparire la Principessa del Regno dei Funghi più... arrabbiata.

Infine, dopo il buon lancio di Super Mario Bros. Wonder, è ancora «troppo presto» per capire se ci sarà spazio anche per un altro Mario + Rabbids.