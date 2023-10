Dopo Super Mario Bros. Wonder, ci sarà un nuovo crossover con i Rabbids? «È troppo presto»

La scorsa settimana abbiamo potuto finalmente assistere al primo vero capitolo 2D di Mario su Switch — se escludiamo il secondo Mario Maker, ovviamente — che ha rappresentato il ritorno in grande stile dell'idraulico più amato al mondo.

Super Mario Bros. Wonder si è infatti rivelato un prodotto fresco e incredibilmente divertente, sia da soli che in modalità cooperativa, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

Ma Super Mario Bros. Wonder (che trovate su Amazon) non è stato ovviamente l'unico gioco di Mario uscito in questi anni su Nintendo Switch: una serie che si è rivelata particolarmente sorprendente è infatti Mario + Rabbids, un folle e ben riuscito crossover strategico sviluppato da Ubisoft Milano.

Il primo capitolo si rivelò una delle più grandi sorprese commerciali, al punto da convincere Ubisoft a realizzarne un ottimo secondo capitolo che, con il suo ultimo DLC, ha riportato in vita perfino Rayman dopo un lungo letargo.

Il director Davide Soliani ha già ammesso che vorrebbe realizzare un nuovo capitolo dedicato proprio a Rayman, ma ovviamente ciò non escluderebbe un eventuale terzo episodio di Mario + Rabbids.

Tuttavia, ancora non è chiaro se sarà effettivamente realizzato, dato che i numeri del secondo episodio sembrerebbero essere stati inferiori alle aspettative del publisher.

In un'intervista rilasciata a Nintendo Everything, Davide Soliani ha confermato che allo stato attuale è ancora troppo presto per poter parlare di un terzo capitolo e che non c'è ancora alcun piano definitivo per il futuro:

«Amo Nintendo, amo il mio team e amo ciò che abbiamo fatto, quindi se ci fosse l'opportunità di continuare in qualche modo, un giorno, perché no? Ma in questo momento è troppo presto per poter dire qualcosa, perché abbiamo finito un ciclo di sviluppo di 4 anni tra gioco principale e DLC. E adesso è il momento di pensare al futuro.

Pur essendo una tipologia di gioco nettamente diversa dalla serie principale, i Mario + Rabbids si sono rivelati un eccellente antipasto che ha compensato l'assenza di nuovi capitoli 2D, facendosi apprezzare dai fan e arrivando perfino a far rivalutare i Rabbids, mascotte spesso controverse agli occhi della community.

Eppure, ora che Nintendo ha lanciato l'ottimo Super Mario Bros. Wonder, potrebbe non esserci più bisogno dei crossover strategici, soprattutto dopo le presunte vendite poco soddisfacenti di Sparks of Hope.

Ma per citare le parole dello stesso director, «è troppo presto» per poter fare giudizi affrettati: da parte nostra, possiamo solo incrociare le dita e augurarci di poter rivedere questi geniali crossover in azione, magari proprio su Switch 2 in attesa di nuovi episodi principali. Proprio come fu per il primo capitolo.

