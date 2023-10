Nintendo ha fatto "arrabbiare" la Principessa Peach

Nintendo ha modificato l'artwork principale di Princess Peach Showtime, per far sembrare Peach meno... felice.

La Principessa del Regno dei Funghi, che potete avere al vostro fianco anche , si ritroverà presto da protagonista in un titolo tutto suo.

In occasione del reveal, abbiamo visto un gioco assolutamente in linea con lo stile scanzonato e solare dei vari Super Mario, ma a quanto pare ci sarebbe stato un cambio di linea da parte della Grande N.

Come ha notato l'account Twitter/X No Context Super Mario (via VGC), l'artwork principale del gioco, che compare anche sulla copertina, ha modificato due volte il volto di Peach.

They apparently updated the Princess Peach Showtime key art lol pic.twitter.com/6lbRRt8l4f — No Context Super Mario 🎃 (@SuperMarioOOC85) October 12, 2023

Nell'illustrazione centrale, che mostra la protagonista protesa in avanti, l'espressione del viso è stata cambiata da allegra a più "dura".

In un'altra illustrazione di Peach, con il suo costume da Kung Fu, l'espressione del viso è cambiata da felice ad arrabbiata.

La modifica sembra essere stata pensata per riflettere l'atmosfera del gioco, in cui Peach, una volta tanto protagonista principale, viene ritratta come un personaggio più sicuro di sé.

Non è la prima volta che Nintendo cambia l'artwork per far apparire i suoi personaggi più seriosi. Numerosi giochi di Kirby in passato hanno mostrato la buffa pallina rosa con un volto allegro sulla box art giapponese, ma con un volto arrabbiato sugli equivalenti occidentali.

Questa volta, però, il cambiamento sembra essere globale, perché il nuovo artwork di "Peach arrabbiata" è presente anche sul sito ufficiale giapponese di Princess Peach Showtime.

Il gioco, la cui uscita è prevista per marzo 2024, vede Peach trasformarsi in vari abiti, ognuno con le proprie abilità peculiari.

La Principessa del Regno dei Funghi è stata tra i protagonisti di Super Mario RPG, che tornerà entro la fine dell'anno sempre su Nintendo Switch.

Anche in Super Mario Bros. Wonder, che abbiamo provato per voi, la Principessa sarà al centro dell'azione.