Un classico Super Mario Bros. potrebbe ricevere un remake

Nintendo ha da poco rilasciato il nuovo Super Mario Bros. Wonder per console ibrida Switch, ma a quanto pare è già tempo di guardare oltre.

I fan di Nintendo avevano già messo gli occhi sul titolo disponibile da una manciata di giorni.

Del resto, Super Mario Bros. Wonder è davvero un titolo che valga la pena di giocare: anche Phil Spencer di Xbox ne sembra particolarmente entusiasta.

Ora, dopo che da poco Nintendo ha annunciato che la nuova avventura in 2D dell'idraulico è partita alla grande in Europa, si parla della possibilità di vedere un giorno un vero e proprio Super Mario Bros. 3 Remake.

Come riportato anche da ComicBook, Nintendo starebbe discutendo internamente l'idea di rifare il terzo capitolo classico della serie.

Super Mario Bros. 3 è spesso considerato il migliore e il più popolare del franchise. Uscito originariamente nel 1990 per i giocatori nordamericani, Nintendo ha poi riproposto il gioco su SNES (con Super Mario All-Stars) e Game Boy Advance. Ora sembra che si stia pensando a un vero e proprio remake.

Secondo quanto riportato dal noto leaker di nome Zippo, che in passato ha avuto scoop accurati su Nintendo, un remake di Super Mario Bros. 3 potrebbe essere realizzato in futuro.

Sebbene sia stato sottolineato che Nintendo non ha ancora deciso in un senso o nell'altro se questo nuovo remake si farà, una fonte ha affermato che la Grande N sta discutendo "seriamente" di portare avanti questo progetto.

«Internamente, Nintendo starebbe avendo, e per citare direttamente le fonti, 'serie discussioni' su un nuovo remake di Super Mario Bros. 3», ha scritto Zippo nel suo ultimo blog. «Il gioco è stato notoriamente rifatto trent'anni fa in quel capolavoro che è Super Mario All-Stars. Ha anche ottenuto una serie di nuovi livelli nella versione GBA uscita nel 2003. Questo è un gioco che Nintendo non può lasciare in pace, ed è difficile non biasimarla».

In attesa di saperne di più, nella recensione di Wonder del nostro Valentino vi abbiamo spiegato che il gioco è «un titolo carismatico, eclettico, lisergico, divertente e… divertito. Un platform costruito grazie ad una creatività coraggiosa e un design che non ha paura di prendersi delle libertà. In tutto questo è anche, come da tradizione, un videogioco aperto a ogni tipo di giocatore e in egual misura in grado di soddisfarlo con accessibilità e profondità.»

Ma non solo: presto sarà anche il momento di Princess Peach Showtime, nonostante Nintendo abbia deciso di far apparire la Principessa del Regno dei Funghi più... arrabbiata.

Per concludere, dopo l'eccellente lancio avuto da Super Mario Bros. Wonder, è ancora «troppo presto» per capire se ci sarà spazio per un terzo capitolo di Mario + Rabbids.